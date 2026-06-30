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Сервисом знакомств "Совкомбанка" воспользовались 15 тысяч работников - РИА Новости, 30.06.2026
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19:10 30.06.2026
Сервисом знакомств "Совкомбанка" воспользовались 15 тысяч работников

Внутренним сервисом знакомств "Совкомбанка" воспользовались 15 тысяч работников

© Фото : пресс-служба "Совкомбанка"Сервисом знакомств "Совкомбанка" воспользовались 15 тысяч работников
Сервисом знакомств Совкомбанка воспользовались 15 тысяч работников - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : пресс-служба "Совкомбанка"
Сервисом знакомств "Совкомбанка" воспользовались 15 тысяч работников
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Число сотрудников "Совкомбанка", которые пользуется внутренним сервисом знакомств, достигло 15 тысяч, сообщает пресс-служба банка.
Директор по персоналу финансовой организации Надия Имаметдинова на "Форуме про людей" рассказала о корпоративных практиках поддержки семейных ценностей, включая упомянутый сервис. По ее словам, такие инициативы помогают повышать вовлеченность работников и создавать условия для формирования семей.
Она отметила, что значительная часть жизни проходит на работе, поэтому компания стремится создавать среду, в которой можно не только строить карьеру, но и личную жизнь. Идея сервиса знакомств, по ее словам, исходила от самих сотрудников. По внутренним данным банка, 30% сотрудников находятся вне отношений, 60% считают полезным создание возможностей для знакомств внутри компании, а 10% уже нашли вторую половину среди коллег.
В "Совкомбанке" подчеркивают, что такой формат воспринимается как более безопасный по сравнению с внешними сервисами знакомств, поскольку сотрудники находятся в общей корпоративной среде и разделяют схожие ценности.
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