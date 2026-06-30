Сервисом знакомств "Совкомбанка" воспользовались 15 тысяч работников

Директор по персоналу финансовой организации Надия Имаметдинова на "Форуме про людей" рассказала о корпоративных практиках поддержки семейных ценностей, включая упомянутый сервис. По ее словам, такие инициативы помогают повышать вовлеченность работников и создавать условия для формирования семей.

Она отметила, что значительная часть жизни проходит на работе, поэтому компания стремится создавать среду, в которой можно не только строить карьеру, но и личную жизнь. Идея сервиса знакомств, по ее словам, исходила от самих сотрудников. По внутренним данным банка, 30% сотрудников находятся вне отношений, 60% считают полезным создание возможностей для знакомств внутри компании, а 10% уже нашли вторую половину среди коллег.