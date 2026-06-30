Россия снизила производство аммиачной селитры, пишут СМИ

Как уточняет газета, в мае производство данного вида удобрений сократилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 786,1 тысячи тонн. Отмечается, что это минимальный месячный показатель в этом году. При этом к уровню апреля этого года выпуск селитры сократился на 11%.