Россия снизила производство аммиачной селитры, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Выпуск аммиачной селитры в России в январе — мае 2026 года снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- В мае производство аммиачной селитры сократилось на 14% по сравнению с маем прошлого года, достигнув минимального месячного показателя в 786,1 тысячи тонн.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Выпуск аммиачной селитры в России в январе-мае 2026 года снизился на 9%, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на Росстат.
Как уточняет газета, в мае производство данного вида удобрений сократилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 786,1 тысячи тонн. Отмечается, что это минимальный месячный показатель в этом году. При этом к уровню апреля этого года выпуск селитры сократился на 11%.
Минсельхоз приостановил экспорт аммиачной селитры
24 марта, 11:36