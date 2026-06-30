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Россия снизила производство аммиачной селитры, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2026
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09:58 30.06.2026
Россия снизила производство аммиачной селитры, пишут СМИ

Ведомости: выпуск аммиачной селитры в России в 2026 году снизился на 9%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредприятие по производству аммиачной селитры
Предприятие по производству аммиачной селитры - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Предприятие по производству аммиачной селитры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выпуск аммиачной селитры в России в январе — мае 2026 года снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • В мае производство аммиачной селитры сократилось на 14% по сравнению с маем прошлого года, достигнув минимального месячного показателя в 786,1 тысячи тонн.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Выпуск аммиачной селитры в России в январе-мае 2026 года снизился на 9%, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на Росстат.
"Выпуск аммиачной селитры в России в январе-мае 2026 года снизился на 9% к показателю аналогичного периода прошлого года, до 4,7 миллиона тонн", - говорится в сообщении издания, которое ознакомилось с данными Росстата.
Как уточняет газета, в мае производство данного вида удобрений сократилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 786,1 тысячи тонн. Отмечается, что это минимальный месячный показатель в этом году. При этом к уровню апреля этого года выпуск селитры сократился на 11%.
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