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СБУ устраивают провокации против адвокатов, защищающих украинских боевиков - РИА Новости, 30.06.2026
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19:05 30.06.2026
СБУ устраивают провокации против адвокатов, защищающих украинских боевиков

СБУ устраивают провокации против адвокатов, защищающих права украинских боевиков

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СБУ устраивает провокации против адвокатов, защищающих права украинских солдат.
  • Во время одной из таких провокаций военнослужащий с оружием приходит к адвокату, а в момент его отсутствия полиция «обнаруживает» незаконно вывезенное вооружение.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. СБУ устраивают провокации против адвокатов, защищающих права украинских солдат, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На Украине начали травлю адвокатов, освобожденных от мобилизации и пытающихся защитить права украинцев в ВСУ. На данный момент СБУ организовало сразу несколько "детских провокаций", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, военнослужащий с оружием приходит к адвокату, в процессе диалога он говорит, что ему срочно нужно отойти под предлогом телефонного звонка. В этот момент к юристу заходят представители полиции, которые "обнаруживают" незаконно вывезенное вооружение, рассказал собеседник.
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