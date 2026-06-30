Краткий пересказ от РИА ИИ
- СБУ устраивает провокации против адвокатов, защищающих права украинских солдат.
- Во время одной из таких провокаций военнослужащий с оружием приходит к адвокату, а в момент его отсутствия полиция «обнаруживает» незаконно вывезенное вооружение.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. СБУ устраивают провокации против адвокатов, защищающих права украинских солдат, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По его словам, военнослужащий с оружием приходит к адвокату, в процессе диалога он говорит, что ему срочно нужно отойти под предлогом телефонного звонка. В этот момент к юристу заходят представители полиции, которые "обнаруживают" незаконно вывезенное вооружение, рассказал собеседник.
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