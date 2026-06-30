СБУ устраивают провокации против адвокатов, защищающих украинских боевиков

По его словам, военнослужащий с оружием приходит к адвокату, в процессе диалога он говорит, что ему срочно нужно отойти под предлогом телефонного звонка. В этот момент к юристу заходят представители полиции, которые "обнаруживают" незаконно вывезенное вооружение, рассказал собеседник.