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RT представит первую серию дневников военкора Поплавского из Северска - РИА Новости, 30.06.2026
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10:54 30.06.2026 (обновлено: 10:55 30.06.2026)

RT представит первую серию дневников военкора Поплавского из Северска

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеканал RT представит первую серию дневников военкора-документалиста Клима Поплавского из освобожденного Северска в ДНР.
  • Он вместе с военным оператором Виктором Кирчевым провел в Северске два месяца в составе эвакуационной группы.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Телеканал RT представит первую серию дневников военкора-документалиста Клима Поплавского из освобожденного Северска в Донецкой Народной Республике, где он вместе с военным оператором Виктором Кирчевым провел два месяца в составе эвакуационной группы.
Первая серия проекта "Северская сага" будет доступна на площадках RT во вторник вечером.
«
"RT представляет первую серию дневников военкора-документалиста Клима Поплавского... из освобожденного Северска (ДНР). Клим с военным оператором Виктором Кирчевым... провел там два месяца с эвакуационной группой", - говорится в сообщении в Telegram-канале "RT на русском".
Уточняется, что в центре документального проекта - работа российских военнослужащих, которые разыскивали оставшихся в городе мирных жителей и помогали им покинуть опасную зону. Съемочная группа также показала работу российских специалистов по борьбе с беспилотниками.
"ВС РФ отбили у ВСУ Северск в конце 2025 года. Этот город - ворота для выхода к Славянску и Краматорску, а затем - к полному освобождению ДНР", - говорится в сообщении.
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