RT представит первую серию дневников военкора Поплавского из Северска

Краткий пересказ от РИА ИИ Телеканал RT представит первую серию дневников военкора-документалиста Клима Поплавского из освобожденного Северска в ДНР.

Он вместе с военным оператором Виктором Кирчевым провел в Северске два месяца в составе эвакуационной группы.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Телеканал RT представит первую серию дневников военкора-документалиста Клима Поплавского из освобожденного Северска в Донецкой Народной Республике, где он вместе с военным оператором Виктором Кирчевым провел два месяца в составе эвакуационной группы.

Первая серия проекта "Северская сага" будет доступна на площадках RT во вторник вечером.

« "RT представляет первую серию дневников военкора-документалиста Клима Поплавского... из освобожденного Северска (ДНР). Клим с военным оператором Виктором Кирчевым... провел там два месяца с эвакуационной группой", - говорится в сообщении в Telegram-канале "RT на русском".

Уточняется, что в центре документального проекта - работа российских военнослужащих, которые разыскивали оставшихся в городе мирных жителей и помогали им покинуть опасную зону. Съемочная группа также показала работу российских специалистов по борьбе с беспилотниками.