В РСТ оценили вероятность запрета выдачи россиянам шенгенских виз

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперт Российского союза туриндустрии Егор Кайль считает маловероятным полный общеевропейский запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.

Визовая политика ЕС в отношении россиян становится строже, но единое решение о запрете должно быть согласовано и практически реализовано всеми странами Шенгенской зоны.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Полный запрет шенгенских виз для россиян маловероятен, считает эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль.

"Полный общеевропейский запрет на выдачу шенгенских виз россиянам в ближайшее время я считаю маловероятным", — сказал он РИА Новости.

По словам Кайля, такая мера обсуждается уже не первый год и визовая политика ЕС в отношении россиян становится все строже.

"Но одно дело — политические заявления и отдельные инициативы, а другое — единое решение, которое должно быть согласовано и практически реализовано всеми странами Шенгенской зоны", — добавил он.

Если ужесточение будет продолжаться, то не в формате "запретили всем и сразу", а постепенно и не одинаково по странам, отметил эксперт. Так, страны Южной и Западной Европы — Италия, Испания, Франция, частично Греция — будут менее заинтересованы в полном закрытии туристического направления, заключил он.