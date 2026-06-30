Россия закрыла несколько погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия приостановила пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией.
- Ограничения начнут действовать с 1 июля 2026 года.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Правительство России ограничило пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией.
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"Временно приостановить с 1 июля 2026 года движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках", — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.
Среди них: "Выборг" (Ленинградская область), "Вяртсиля" (Республика Карелия), "Люття" (Республика Карелия), "Санкт-Петербург — Финляндский" (Санкт-Петербург), "Светогорск" (Ленинградская область), "Печоры-Псковские" (Псковская область), "Пыталово" (Псковская область).
Министерству иностранных дел поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию об этом решении.