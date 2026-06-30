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Россия закрыла несколько погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией - РИА Новости, 30.06.2026
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21:18 30.06.2026 (обновлено: 22:29 30.06.2026)
Россия закрыла несколько погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией

Россия с 1 июля закрыла ряд погранпереходов с Финляндией, Эстонией и Латвией

© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкГосударственные пункты пропуска
Государственные пункты пропуска - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Государственные пункты пропуска. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия приостановила пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией.
  • Ограничения начнут действовать с 1 июля 2026 года.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Правительство России ограничило пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией.
«
"Временно приостановить с 1 июля 2026 года движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках", — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.
Среди них: "Выборг" (Ленинградская область), "Вяртсиля" (Республика Карелия), "Люття" (Республика Карелия), "Санкт-Петербург — Финляндский" (Санкт-Петербург), "Светогорск" (Ленинградская область), "Печоры-Псковские" (Псковская область), "Пыталово" (Псковская область).
Министерству иностранных дел поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию об этом решении.
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