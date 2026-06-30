Постпред: представители стран в ОБСЕ боятся открыто соболезновать России

ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. После атак ВСУ представители ряда стран ОБСЕ непублично выражают соболезнования России, но боятся сделать это открыто, заявил во вторник постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Он добавил, Россия это ценит, однако подчеркнул, что некоторым странам не хватает смелости сделать это публично.

"И дело не только в смелости. Речь также идет о роли Европейского союза, который, по моему мнению, очень внимательно следит за тем, чтобы никто не нарушал навязываемую Брюсселем солидарность стран блока", - отметил Полянский.