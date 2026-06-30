Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители ряда стран ОБСЕ непублично выражают соболезнования России после атак ВСУ.
- По словам Дмитрия Полянского, некоторым странам не хватает смелости выразить соболезнования публично из-за роли Европейского союза и навязываемой Брюсселем солидарности.
ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. После атак ВСУ представители ряда стран ОБСЕ непублично выражают соболезнования России, но боятся сделать это открыто, заявил во вторник постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"За закрытыми дверями многие подходят к нам и выражают соболезнования. Они стараются выбрать момент, когда никто этого не видит, и говорят очень правильные слова", - сказал Полянский в эфире телеканала RT.
Он добавил, Россия это ценит, однако подчеркнул, что некоторым странам не хватает смелости сделать это публично.
"И дело не только в смелости. Речь также идет о роли Европейского союза, который, по моему мнению, очень внимательно следит за тем, чтобы никто не нарушал навязываемую Брюсселем солидарность стран блока", - отметил Полянский.