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Более 28 тысяч зрителей посетили премьерные показы фестиваля "Идол" - РИА Новости, 30.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:46 30.06.2026
Более 28 тысяч зрителей посетили премьерные показы фестиваля "Идол"

Свыше 28 тысяч зрителей посетили премьерные показы фестиваля "Идол-2026"

© Фото : Пресс-служба департамента культуры города МосквыБолее 28 тысяч зрителей посетили премьерные показы фестиваля "Идол"
Более 28 тысяч зрителей посетили премьерные показы фестиваля Идол - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Пресс-служба департамента культуры города Москвы
Более 28 тысяч зрителей посетили премьерные показы фестиваля "Идол"
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Шоу конкурсной программы Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2026" посетили более 28 тысяч зрителей, сообщил руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.
"Фестиваль за десять лет стал одной из заметных международных площадок, где встречаются ведущие цирковые школы мира. В этом году мы принимаем на арене нашего цирка артистов из Германии, Италии, Китая, Венгрии, Кубы, Мексики и других стран", — приводит слова Фурсина пресс-служба столичного департамента культуры.
Он добавил, что Москве важно поддерживать такие проекты: они не только знакомят зрителей с лучшими достижениями циркового искусства, но и укрепляют профессиональные связи между артистами, режиссерами и постановочными командами из разных стран.
Премьерные показы прошли в начале июня. Гала-шоу победителей стартовало 10 июня и продлится до 12 июля. В программе участвуют артисты из России, КНДР, Китая, Колумбии, Кубы, Германии, Эфиопии, Мексики и Монголии. Зрители увидят номера в разных жанрах циркового искусства: акробатику, воздушную гимнастику, дрессуру, клоунаду, эквилибристику, жонглирование и другие направления.
"Особое место в программе занимает номер "Канатоходцы" под руководством Рим Ын Ира из КНДР. Он завоевал главную награду фестиваля — Гран-при. Этот номер стал редким примером абсолютного признания: за него единогласно проголосовали все три независимых жюри фестиваля — профессиональное, зрительское и представители СМИ", — отмечают в пресс-службе.
Награду вручали американский актер и режиссер Стивен Сигал, народный артист России Аскольд Запашный и генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.
Также в гала-шоу зрители увидят номера артистов из России и Китая, среди которых "Акробаты на русской палке" под руководством Евгения Бабанина, "Морские животные" Василия Тимченко и акробатический номер Time – Hoop Diving ("Прыжки в воду с обручем на время" — ред.) из Китая, которые завоевали статуэтки "Золотого идола" от профессионального жюри.
Помимо этого, будут представлены номера российского продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе" аттракцион "Африка" с дрессурой экзотических животных под руководством Дмитрия и Александра Дудкиных и иллюзионное представление "Фаберже" под руководством Андрея Григорьева. Также на мероприятии покажут акробатический номер "Танец львов" из Китая, получивший награды "Серебряный идол" и "Серебряный зрительный зал".
"Большой московский цирк обладает уникальной системой быстрой смены манежей, позволяющей за считанные минуты превращать арену в водную сцену", — указывает пресс-служба.
Ведущими гала-шоу выступают народный артист России Эдгард Запашный и артистка Большого московского цирка Ева Запашная.
За время существования Всемирный фестиваль циркового искусства привлек более 1,9 тысячи артистов из 50 стран мира.
Фестиваль "Идол" не только представляет достижения современного циркового искусства, но и способствует международному культурному обмену, развитию профессиональных связей и популяризации циркового жанра среди широкой аудитории.
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КультураКитайАлексей Фурсин (Руководитель Департамента культуры города Москвы)Стивен СигалАскольд ЗапашныйФабержеРосгосциркРоссияМосква
 
 
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