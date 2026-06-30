Более 28 тысяч зрителей посетили премьерные показы фестиваля "Идол"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Шоу конкурсной программы Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2026" посетили более 28 тысяч зрителей, сообщил руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

"Фестиваль за десять лет стал одной из заметных международных площадок, где встречаются ведущие цирковые школы мира. В этом году мы принимаем на арене нашего цирка артистов из Германии, Италии, Китая, Венгрии, Кубы, Мексики и других стран", — приводит слова Фурсина пресс-служба столичного департамента культуры.

Он добавил, что Москве важно поддерживать такие проекты: они не только знакомят зрителей с лучшими достижениями циркового искусства, но и укрепляют профессиональные связи между артистами, режиссерами и постановочными командами из разных стран.

Премьерные показы прошли в начале июня. Гала-шоу победителей стартовало 10 июня и продлится до 12 июля. В программе участвуют артисты из России, КНДР, Китая, Колумбии, Кубы, Германии, Эфиопии, Мексики и Монголии. Зрители увидят номера в разных жанрах циркового искусства: акробатику, воздушную гимнастику, дрессуру, клоунаду, эквилибристику, жонглирование и другие направления.

"Особое место в программе занимает номер "Канатоходцы" под руководством Рим Ын Ира из КНДР. Он завоевал главную награду фестиваля — Гран-при. Этот номер стал редким примером абсолютного признания: за него единогласно проголосовали все три независимых жюри фестиваля — профессиональное, зрительское и представители СМИ", — отмечают в пресс-службе.

Награду вручали американский актер и режиссер Стивен Сигал, народный артист России Аскольд Запашный и генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Также в гала-шоу зрители увидят номера артистов из России и Китая, среди которых "Акробаты на русской палке" под руководством Евгения Бабанина, "Морские животные" Василия Тимченко и акробатический номер Time – Hoop Diving ("Прыжки в воду с обручем на время" — ред.) из Китая, которые завоевали статуэтки "Золотого идола" от профессионального жюри.

Помимо этого, будут представлены номера российского продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе" аттракцион "Африка" с дрессурой экзотических животных под руководством Дмитрия и Александра Дудкиных и иллюзионное представление "Фаберже" под руководством Андрея Григорьева. Также на мероприятии покажут акробатический номер "Танец львов" из Китая, получивший награды "Серебряный идол" и "Серебряный зрительный зал".

"Большой московский цирк обладает уникальной системой быстрой смены манежей, позволяющей за считанные минуты превращать арену в водную сцену", — указывает пресс-служба.

Ведущими гала-шоу выступают народный артист России Эдгард Запашный и артистка Большого московского цирка Ева Запашная.

За время существования Всемирный фестиваль циркового искусства привлек более 1,9 тысячи артистов из 50 стран мира.