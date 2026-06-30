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Россияне смогут совершать сделки с недвижимостью с использованием биометрии - РИА Новости, 30.06.2026
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23:26 30.06.2026
Россияне смогут совершать сделки с недвижимостью с использованием биометрии

С 1 июля россияне смогут совершать сделки с недвижимостью с помощью биометрии

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июля в России можно будет совершать сделки с недвижимостью, используя биометрию.
  • Для этого нужно будет подтвердить личность через Единую биометрическую систему, подписать документы электронной подписью и направить их в Росреестр.
  • Использование биометрии при сделках с недвижимостью будет добровольным.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россияне с 1 июля смогут совершать сделки с недвижимостью с использованием биометрии, для этого потребуется подтвердить личность через Единую биометрическую систему, подписать документы электронной подписью и направить их в Росреестр, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"В России с 1 июля вступает в силу закон, позволяющий совершать сделки с недвижимостью с использованием биометрии. Фактически вместо собственноручной подписи можно будет использовать биометрию, что существенно упростит дистанционное проведение сделок. Сторонам достаточно будет подтвердить свою личность через ЕБС (Единую биометрическую систему), подписать документы усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и отправить бумаги в Росреестр", - сказал Колунов.
Парламентарий подчеркнул, что использование биометрии будет добровольным, каждый сможет сам определить, использовать ее или нет.
"Считаем, что внедрение биометрии снизит риски мошенничества, ведь подделать биометрию в разы сложнее, чем паспорт или подпись", - заключил он.
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