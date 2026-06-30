Россия и Руанда договорились о развитии проекта малых реакторов АЭС

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия и Руанда подписали дорожную карту развития проекта по малым модульным реакторам АЭС, сообщила госкорпорация "Росатом".

В ходе заседания обсуждались проект сооружения атомной электростанции, неэнергетическое применение ядерных технологий, включая создание Центра ядерной науки и технологий, развитие кадрового потенциала и формирование национальной ядерной инфраструктуры. "По итогам встречи стороны подписали дорожную карту развития проекта по малым модульным реакторам", - говорится в сообщении.