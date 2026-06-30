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Россия и Руанда договорились о развитии проекта малых реакторов АЭС - РИА Новости, 30.06.2026
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11:15 30.06.2026 (обновлено: 11:19 30.06.2026)
Россия и Руанда договорились о развитии проекта малых реакторов АЭС

Росатом: Россия и Руанда подписали дорожную карту развития малых реакторов АЭС

© РосатомЛоготип "Росатома"
Логотип Росатома - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Росатом
Логотип "Росатома". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Руанда подписали дорожную карту развития проекта по малым модульным реакторам АЭС.
  • На первом заседании совместного координационного комитета в Москве обсуждались сооружение атомной электростанции, неэнергетическое применение ядерных технологий, создание Центра ядерной науки и технологий, развитие кадрового потенциала и формирование национальной ядерной инфраструктуры.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия и Руанда подписали дорожную карту развития проекта по малым модульным реакторам АЭС, сообщила госкорпорация "Росатом".
"Росатом" с коллегами из Руанды провели в Москве первое заседание совместного координационного комитета по сотрудничеству в области использования атомной энергии.
В ходе заседания обсуждались проект сооружения атомной электростанции, неэнергетическое применение ядерных технологий, включая создание Центра ядерной науки и технологий, развитие кадрового потенциала и формирование национальной ядерной инфраструктуры. "По итогам встречи стороны подписали дорожную карту развития проекта по малым модульным реакторам", - говорится в сообщении.
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РоссияРуандаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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