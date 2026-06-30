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Врач предупредил об опасности малоподвижного образа жизни - РИА Новости, 30.06.2026
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13:32 30.06.2026
Врач предупредил об опасности малоподвижного образа жизни

Решетун: малоподвижный образ жизни нарушает обмен веществ и кровообращение

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач в кабинете
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сидячий образ жизни и недостаток движения нарушают обмен веществ, кровообращение и приводят к болезням позвоночника.
  • При малоподвижном образе жизни деградируют мышцы нижней конечности, появляются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, позвоночником, осанкой и черепными нервами.
  • Замедление обмена веществ при малоподвижном образе жизни ведет к отложению жира и развитию хронических заболеваний.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сидячий образ жизни и недостаток движения нарушают обмен веществ, кровообращение и приводят к болезням позвоночника, рассказал судебно-медицинский эксперт, специалист по учебно-методической работе МАСЦ Пироговского университета Алексей Решетун.
"При малоподвижном образе жизни мышцы нижней конечности деградируют, поэтому могут начаться определенные проблемы. Если человек ведет малоактивный образ жизни, все время сохраняя при этом какое-то одинаковое положение, например, сидя постоянно в компьютерном кресле, то у таких людей появляются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, позвоночником, осанкой и черепными нервами", - сказал Решетун NEWS.ru.
По словам специалиста, при малоподвижном образе жизни замедляется обмен веществ, что ведет к отложению жира и развитию хронических заболеваний. Также уменьшается мышечная масса, из-за чего страдает кровообращение, добавил Решетун. Кроме того, он отметил, что формируется так называемая тугоподвижность.
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