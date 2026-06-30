Врач предупредил об опасности малоподвижного образа жизни

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сидячий образ жизни и недостаток движения нарушают обмен веществ, кровообращение и приводят к болезням позвоночника, рассказал судебно-медицинский эксперт, специалист по учебно-методической работе МАСЦ Пироговского университета Алексей Решетун.

По словам специалиста, при малоподвижном образе жизни замедляется обмен веществ, что ведет к отложению жира и развитию хронических заболеваний. Также уменьшается мышечная масса, из-за чего страдает кровообращение, добавил Решетун. Кроме того, он отметил, что формируется так называемая тугоподвижность.