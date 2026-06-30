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В РЖД рассказали, плавятся ли рельсы в жару - РИА Новости, 30.06.2026
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00:17 30.06.2026
В РЖД рассказали, плавятся ли рельсы в жару

РЖД: рельсы при нагревании расширяются, но железнодорожники им деформироваться

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид из кабины пассажирского электропоезда на рельсы
Вид из кабины пассажирского электропоезда на рельсы - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вид из кабины пассажирского электропоезда на рельсы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рельсы при нагревании расширяются, и железнодорожники принимают меры, чтобы не допустить их деформации.
  • При укладке рельсов оставляют специальные зазоры и применяют уравнительные рельсы для сезонного регулирования длины.
  • РЖД постоянно контролируют температуру рельсов, чтобы вовремя обнаруживать проблемы и предотвращать деформацию пути.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рельсы при нагревании расширяются, но железнодорожники знакомы с такими особенностями и не дают стальным изделиям деформироваться, сообщили РИА Новости в РЖД.
"Рельсы, как и другие физические тела, при нагревании расширяются. Железнодорожники давно знакомы со всеми особенностями поведения стальных изделий и не дают рельсам такой свободы. Чтобы они не "гуляли" по сторонам, их плотно прижимают металлическими креплениями к шпалам - на каждый километр приходится 1800-2000 шпал", - ответили в РЖД на вопрос, могут ли рельсы расплавиться от сильной жары.
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Чтобы рельсам было куда вытягиваться по концам, их кладут не вплотную друг к другу, а оставляют небольшой зазор - стык.
"Совсем без них не обойтись и на так называемом "бархатном", бесстыковом пути. Для сезонного регулирования длины на таких участках применяются специальные уравнительные рельсы и стыки", - пояснили в РЖД.
Первоначальная укладка рельсов планируется при определенной температуре с учетом исторических годовых колебаний, чтобы в дальнейшем расширение и сжатие металла не вызывало чрезмерных перенапряжений.
"Иногда, при укладке рельсов в холодное время года, их приходится даже подогревать до оптимальной температуры закрепления", - пояснили в компании.
РЖД, добавили там, помимо обычного мониторинга погодных явлений постоянно контролируют и температуру рельсов.
"Это нужно, чтобы вовремя обнаруживать проблемы и предотвращать деформацию пути, особенно при сильном морозе или жаре", - сказали в компании.
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