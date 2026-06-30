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Страховщик назвал пять проблем, мешающих россиянам эффективно работать - РИА Новости, 30.06.2026
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05:56 30.06.2026
Страховщик назвал пять проблем, мешающих россиянам эффективно работать

"Согаз": плохое самочувствие сотрудника мешает эффективной работе

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • До 60% всех производственных потерь связаны с «неэффективным присутствием» сотрудников в офисе, когда они работают вполсилы из-за плохого самочувствия.
  • Наибольший ущерб бизнесу наносят такие проблемы со здоровьем, как скелетно-мышечные нарушения, стресс, тревога или выгорание, головные боли и мигрени, плохой сон и усталость глаз.
  • Профилактика проблем, снижающих продуктивность сотрудников, в офисе всегда выгоднее, чем лечение последствий.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бизнес несет большие потери из-за "неэффективного присутствия" сотрудников в офисе, когда они работают вполсилы из-за плохого самочувствия: с этим связаны до 60% всех производственных потерь, рассказали РИА Новости в страховой компании "Согаз".
"Когда речь заходит о потерях бизнеса из-за здоровья сотрудников, большинство компаний прежде всего смотрит на статистику больничных листов. Однако, как показывают наши данные и опыт работы с корпоративными клиентами, это лишь вершина айсберга", - рассказали в компании.
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Гораздо более существенный ущерб, по данным экспертов, наносит так называемое "неэффективное присутствие", когда сотрудник формально находится на рабочем месте, но из-за плохого самочувствия работает вполсилы.
Чаще всего эффективной работе мешают пять проблем. Первая - это скелетно-мышечные нарушения из‑за сидячей работы и неудобного рабочего места.
Вторая - это стресс, тревога или выгорание. "По экономическому ущербу они часто выходят на первое место", - отмечает страховщик.
На третьем месте - головные боли и мигрени. Часто они возникают из-за долгого сидения перед экраном. Четвертая проблема - плохой сон, который усугубляется кофеином. Замыкает список усталость глаз и "перегруз" от постоянного потока уведомлений.
"Перечисленные состояния могут длиться месяцами, затрагивают гораздо больше людей и незаметно снижают отдачу, оставаясь невидимыми в отчетах", - отмечает страховщик.
"По оценкам, потери продуктивности от такого состояния могут превышать затраты на оплату больничных, а до 60% всех производственных потерь связаны именно с этим", - рассказали эксперты.
Поэтому профилактика этих проблем в офисе всегда выгоднее, чем лечение последствий.
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