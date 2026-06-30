Путин отметил решительные действия двух подразделений ВС России в ходе СВО

"Поздравляю вас с присвоением 16-му инженерно-саперному полку почетного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в поздравлении.