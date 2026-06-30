Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил решительные действия двух подразделений ВС России в ходе СВО - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 30.06.2026
Путин отметил решительные действия двух подразделений ВС России в ходе СВО

Путин отметил решительные действия двух полков ВС России в ходе СВО

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поздравил командование и личный состав 16-го гвардейского инженерно-саперного полка и 39-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты с присвоением почетного наименования "гвардейский".
  • В поздравлении он отметил умелые и решительные действия личного состава полков в ходе специальной военной операции как образец выполнения воинского долга и высокого профессионализма.
  • Президент выразил уверенность в дальнейшей верности присяге и готовности обеспечивать безопасность граждан со стороны военнослужащих.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 16-го гвардейского инженерно-саперного полка и 39-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты с присвоением почетного наименования "гвардейский", отметив их решительные действия в ходе специальной военной операции, соответствующие телеграммы размещены на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с присвоением 16-му инженерно-саперному полку почетного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в поздравлении.
Российский лидер выразил уверенность, что воины-гвардейцы и впредь будут хранить верность присяге, с честью служить Родине, а также надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.
Аналогичное поздравление направлено командованию и личному составу 39-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты.
Путин пожелал военнослужащим крепкого здоровья и успехов.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Путин отметил действия двух подразделений ВС России в ходе СВО
29 июня, 16:38
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала