Путин отметил решительные действия двух подразделений ВС России в ходе СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин поздравил командование и личный состав 16-го гвардейского инженерно-саперного полка и 39-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты с присвоением почетного наименования "гвардейский".
- В поздравлении он отметил умелые и решительные действия личного состава полков в ходе специальной военной операции как образец выполнения воинского долга и высокого профессионализма.
- Президент выразил уверенность в дальнейшей верности присяге и готовности обеспечивать безопасность граждан со стороны военнослужащих.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 16-го гвардейского инженерно-саперного полка и 39-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты с присвоением почетного наименования "гвардейский", отметив их решительные действия в ходе специальной военной операции, соответствующие телеграммы размещены на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с присвоением 16-му инженерно-саперному полку почетного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в поздравлении.
Российский лидер выразил уверенность, что воины-гвардейцы и впредь будут хранить верность присяге, с честью служить Родине, а также надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.
Аналогичное поздравление направлено командованию и личному составу 39-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты.
Путин пожелал военнослужащим крепкого здоровья и успехов.