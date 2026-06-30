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Путин включил Цивилеву в состав Совета при президенте по нацпроектам - РИА Новости, 30.06.2026
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18:43 30.06.2026 (обновлено: 18:51 30.06.2026)
Путин включил Цивилеву в состав Совета при президенте по нацпроектам

Путин включил Цивилеву в состав Совета при президенте по национальным проектам

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин включил Анну Цивилеву в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
  • Анна Цивилева также включена в состав президиума этого совета.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, а также в состав президиума совета статс-секретаря – замминистра обороны РФ, председателя фонда "Защитники Отечества" Анну Цивилеву, соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
"Внести в состав Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и в состав президиума этого Совета изменения, включив в них Цивилеву А.Е. статс-секретаря - заместителя Министра обороны Российской Федерации, председателя Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в тексте указа главы государства.
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