Путин включил Цивилеву в состав Совета при президенте по нацпроектам

"Внести в состав Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и в состав президиума этого Совета изменения, включив в них Цивилеву А.Е. статс-секретаря - заместителя Министра обороны Российской Федерации, председателя Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в тексте указа главы государства.