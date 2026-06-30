Путин включил Цивилеву в состав Совета при президенте по нацпроектам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин включил Анну Цивилеву в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
- Анна Цивилева также включена в состав президиума этого совета.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, а также в состав президиума совета статс-секретаря – замминистра обороны РФ, председателя фонда "Защитники Отечества" Анну Цивилеву, соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
"Внести в состав Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и в состав президиума этого Совета изменения, включив в них Цивилеву А.Е. статс-секретаря - заместителя Министра обороны Российской Федерации, председателя Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в тексте указа главы государства.