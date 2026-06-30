Путин присвоил двум полкам ВС России почетные наименования "гвардейский"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин присвоил 39-му полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский".
- 16-му инженерно-саперному полку также присвоено почетное наименование "гвардейский".
- Почетные наименования присвоены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 39-му полку радиационной, химической и биологической защиты и 16-му инженерно-саперному полку почетные наименования "гвардейский", соответствующие указы размещены на официальном портале официального опубликования правовых актов.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: присвоить 39-му полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 39-й гвардейский полк радиационной, химической и биологической защиты", - говорится в указе.
Другим указом президента за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, 16-му инженерно-саперному полку присвоено почетное наименование "гвардейский".