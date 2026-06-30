Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин предупредил о готовности России к ответным мерам на действия Запада.

Несмотря на санкции в различных сферах, Россия адаптировалась к ограничениям и не изменила свою позицию.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Недавнее обращение Владимира Путина к западным странам свидетельствует о готовности России к ответным мерам, пишет Недавнее обращение Владимира Путина к западным странам свидетельствует о готовности России к ответным мерам, пишет Military China

"Это предупреждение о том, что терпение Москвы не бесконечно. Запад не намерен отступать, санкционные списки становятся все длиннее и охватывают такие сферы, как энергетика, финансы, военная промышленность, судоходство. Расчет был на то, что со временем Россия рухнет под их давлением. Однако прогнозы не сбываются уже несколько лет. Страна адаптировалась, и именно это и вызывает недовольство Запада. Санкции не настолько болезненные, чтобы Москва изменила свою позицию", — говорится в публикации.

Как отмечается, несмотря на демонстративную решимость, западные страны оказываются во все более сложном положении, поскольку Россия не пала жертвой санкций.

"Путин ясно дал понять, что Россия эффективно адаптируется в ответ на давление и готова решительно ответить, если ее "красные линии" будут нарушены. Западу необходимо тщательно подумать, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия в отношении России", — резюмируется в статье.

Накануне российский лидер встретился с выпускниками высших военно-учебных заведений. В ходе встречи он заявил, что Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы.