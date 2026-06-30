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"Готовы ответить". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу - РИА Новости, 30.06.2026
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16:53 30.06.2026 (обновлено: 19:59 30.06.2026)
"Готовы ответить". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

Military China: заявления Путина доказывают готовность России ответить Западу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин предупредил о готовности России к ответным мерам на действия Запада.
  • Несмотря на санкции в различных сферах, Россия адаптировалась к ограничениям и не изменила свою позицию.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Недавнее обращение Владимира Путина к западным странам свидетельствует о готовности России к ответным мерам, пишет Military China.
"Это предупреждение о том, что терпение Москвы не бесконечно. Запад не намерен отступать, санкционные списки становятся все длиннее и охватывают такие сферы, как энергетика, финансы, военная промышленность, судоходство. Расчет был на то, что со временем Россия рухнет под их давлением. Однако прогнозы не сбываются уже несколько лет. Страна адаптировалась, и именно это и вызывает недовольство Запада. Санкции не настолько болезненные, чтобы Москва изменила свою позицию", — говорится в публикации.
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Как отмечается, несмотря на демонстративную решимость, западные страны оказываются во все более сложном положении, поскольку Россия не пала жертвой санкций.
"Путин ясно дал понять, что Россия эффективно адаптируется в ответ на давление и готова решительно ответить, если ее "красные линии" будут нарушены. Западу необходимо тщательно подумать, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия в отношении России", — резюмируется в статье.
Накануне российский лидер встретился с выпускниками высших военно-учебных заведений. В ходе встречи он заявил, что Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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