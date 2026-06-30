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Путин поддержал инициативу создания курского центра адаптивных видов спорта - РИА Новости, 30.06.2026
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16:20 30.06.2026
Путин поддержал инициативу создания курского центра адаптивных видов спорта

Хинштейн: Путин одобрил идею создания курского центра адаптивных видов спорта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу строительства в регионе центра адаптивных видов спорта.
  • Центр будет ориентирован на участников СВО, которые возвращаются с травмами.
КУРСК, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу строительства в регионе ориентированного на участников СВО центра адаптивных видов спорта.
"Чем сегодня живет Курская область и какая помощь крайне важна региону, доложил президенту России Владимиру Путину. Обратился к главе государства с рядом просьб. Президент поддержал нашу инициативу о строительстве центра адаптивных видов спорта", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс" по итогам встречи с президентом во вторник.
По словам губернатора, центр будет ориентирован, в первую очередь, на участников СВО, которые возвращаются с травмами.
"Поддержка Владимира Владимировича для нас крайне важна, и мы ее чувствуем буквально ежедневно", - добавил он.
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Курская областьАлександр ХинштейнРоссияВладимир Путин
 
 
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