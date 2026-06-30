Путин поддержал инициативу создания курского центра адаптивных видов спорта

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу строительства в регионе центра адаптивных видов спорта.

Центр будет ориентирован на участников СВО, которые возвращаются с травмами.

КУРСК, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу строительства в регионе ориентированного на участников СВО центра адаптивных видов спорта.

"Чем сегодня живет Курская область и какая помощь крайне важна региону, доложил президенту России Владимиру Путину. Обратился к главе государства с рядом просьб. Президент поддержал нашу инициативу о строительстве центра адаптивных видов спорта", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс" по итогам встречи с президентом во вторник.

По словам губернатора, центр будет ориентирован, в первую очередь, на участников СВО, которые возвращаются с травмами.