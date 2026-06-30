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Хинштейн заявил о начале формирования мастер-плана курского приграничья - РИА Новости, 30.06.2026
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14:39 30.06.2026
Хинштейн заявил о начале формирования мастер-плана курского приграничья

Хинштейн доложил Путину о начале формирования мастер-плана курского приграничья

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хинштейн доложил Путину о начале формирования мастер-плана регионального приграничья.
  • Мастер-план приграничья формируется совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ с учетом мнения жителей приграничья.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале формирования мастер-плана регионального приграничья.
Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с Хинштейном.
"Начали, Владимир Владимирович, формирование мастер-плана приграничья совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ. В основу его лягут стратегические сессии с жителями приграничья, потому что все вопросы мы обсуждаем с людьми, и все, что делается, делается, конечно, с учетом мнения наших жителей", - сказал Хинштейн.
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РоссияКурская областьАлександр ХинштейнВладимир ПутинЭкономика
 
 
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