Хинштейн заявил о начале формирования мастер-плана курского приграничья

"Начали, Владимир Владимирович, формирование мастер-плана приграничья совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ. В основу его лягут стратегические сессии с жителями приграничья, потому что все вопросы мы обсуждаем с людьми, и все, что делается, делается, конечно, с учетом мнения наших жителей", - сказал Хинштейн.