Хинштейн заявил о начале формирования мастер-плана курского приграничья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хинштейн доложил Путину о начале формирования мастер-плана регионального приграничья.
- Мастер-план приграничья формируется совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ с учетом мнения жителей приграничья.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале формирования мастер-плана регионального приграничья.
Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с Хинштейном.
"Начали, Владимир Владимирович, формирование мастер-плана приграничья совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ. В основу его лягут стратегические сессии с жителями приграничья, потому что все вопросы мы обсуждаем с людьми, и все, что делается, делается, конечно, с учетом мнения наших жителей", - сказал Хинштейн.