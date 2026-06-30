Путин: индекс производства сельхозпродукции в Курской области растет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
- На встрече Путин отметил, что индекс производства сельхозпродукции в Курской области постоянно растет.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что индекс производства сельхозпродукции в Курской области постоянно растет.
Путин во вторник провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
"Индекс производства сельхозпродукции постоянно растет", - сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заботы жителей Курской области стали одним из приоритетов работы Путина.