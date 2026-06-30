Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин встретился с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
- На предыдущей встрече в начале декабря 2025 года обсуждались вопросы работы координационного совета по урегулированию проблем жителей Курской области, восстановления и развития региона, а также защиты исторической памяти.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретился с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
Предыдущая такая встреча проходила в начале декабря 2025 года. Тогда обсуждалась работа координационного совета по урегулированию проблем жителей Курской области, которые вынужденно покинули приграничные районы, вопросы восстановления и развития региона, а также защита исторической памяти.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заботы жителей Курской области являются одним из приоритетов работы Путина.