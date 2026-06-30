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Путин встретился с губернатором Курской области - РИА Новости, 30.06.2026
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14:07 30.06.2026 (обновлено: 14:55 30.06.2026)
Путин встретился с губернатором Курской области

Путин встретился с губернатором Курской области Хинштейном

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин встретился с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
  • На предыдущей встрече в начале декабря 2025 года обсуждались вопросы работы координационного совета по урегулированию проблем жителей Курской области, восстановления и развития региона, а также защиты исторической памяти.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретился с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
Предыдущая такая встреча проходила в начале декабря 2025 года. Тогда обсуждалась работа координационного совета по урегулированию проблем жителей Курской области, которые вынужденно покинули приграничные районы, вопросы восстановления и развития региона, а также защита исторической памяти.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заботы жителей Курской области являются одним из приоритетов работы Путина.
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