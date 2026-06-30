Краткий пересказ от РИА ИИ Запад предлагает России безумные идеи прекращения огня в попытках изменить ситуацию в зоне СВО, считает журналист Алекс Христофору.

Так он прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что Киев предлагал Москве ограничить боевые действия только четырьмя регионами.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Запад предлагает России безумные идеи прекращения огня в попытках изменить ситуацию в зоне СВО, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире Запад предлагает России безумные идеи прекращения огня в попытках изменить ситуацию в зоне СВО, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

В воскресенье президент России Владимир Путин во время беседы с автором ИС "Вести" Павлом Зарубиным рассказал, что с Украины звучат предложения об ограничении боевых действий только четырьмя регионами — Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР. Глава государства отметил, что такой шаг стал бы облегчением для ВСУ, однако в планы Москвы не входит спасение киевского режима.

"Очевидно, что страны Запада в целом пытаются добиться прекращения огня. Они пытаются <…> ограничить боевые действия определенным географическим регионом, поскольку их силы истощены", — отметил Христофору.

По мнению аналитика, таким образом Киев и его союзники пытаются выиграть время, чтобы перегруппировать свои войска, которые уже не успевают реагировать на продвижение российских сил.