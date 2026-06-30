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Жесткое заявление Путина о ситуации в зоне СВО поразило Запад - РИА Новости, 30.06.2026
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12:36 30.06.2026 (обновлено: 12:47 30.06.2026)
Жесткое заявление Путина о ситуации в зоне СВО поразило Запад

Христофору: Запад добивается прекращения огня, чтобы выиграть время для ВСУ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Пала Зарубина
Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Пала Зарубина - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© POOL
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Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Пала Зарубина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запад предлагает России безумные идеи прекращения огня в попытках изменить ситуацию в зоне СВО, считает журналист Алекс Христофору.
  • Так он прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что Киев предлагал Москве ограничить боевые действия только четырьмя регионами.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Запад предлагает России безумные идеи прекращения огня в попытках изменить ситуацию в зоне СВО, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
В воскресенье президент России Владимир Путин во время беседы с автором ИС "Вести" Павлом Зарубиным рассказал, что с Украины звучат предложения об ограничении боевых действий только четырьмя регионами — Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР. Глава государства отметил, что такой шаг стал бы облегчением для ВСУ, однако в планы Москвы не входит спасение киевского режима.
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"Очевидно, что страны Запада в целом пытаются добиться прекращения огня. Они пытаются <…> ограничить боевые действия определенным географическим регионом, поскольку их силы истощены", — отметил Христофору.
По мнению аналитика, таким образом Киев и его союзники пытаются выиграть время, чтобы перегруппировать свои войска, которые уже не успевают реагировать на продвижение российских сил.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.
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