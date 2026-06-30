Путин отметил важность применения ИИ в научно-просветительской работе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поприветствовал участников собрания, посвященного 160-летию Российского исторического общества.
- Глава государства отметил важность применения искусственного интеллекта в научно-просветительской работе.
- Он подчеркнул вклад проектов РИО в патриотическое воспитание и утверждение достоверных исторических фактов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников собрания в честь 160-летия Российского исторического общества, отметив важность применения искусственного интеллекта в научно-просветительской работе.
"Приветствую вас на Общем собрании, посвященном 160-летию Российского исторического общества... Отрадно, что в повестке вашей встречи - вопросы применения искусственного интеллекта в научной, просветительской работе", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства указал на благородную миссию ученых, преподавателей высших учебных заведений, представителей музеев, архивов, библиотек, популяризаторов науки, объединяемых обществом.
Путин выделил усилия РИО по сохранению национальной памяти, формированию в обществе, особенно среди молодежи, исторической культуры.
Президент подчеркнул, что проекты Общества вносят вклад в совершенствование образования, в патриотическое, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, служат утверждению достоверных исторических фактов и знаний, что особенно важно в Год единства народов России.
Путин выразил уверенность в том, что внедрение инновационных технологий будет содействовать повышению эффективности исторических исследований.
"Желаю вам успехов - на благо Отечества", - заключил глава государства.
Путин рассказал, к чему может привести бездумное использование ИИ
9 декабря 2025, 17:45