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Путин отметил важность применения ИИ в научно-просветительской работе - РИА Новости, 30.06.2026
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10:32 30.06.2026 (обновлено: 10:33 30.06.2026)

Путин отметил важность применения ИИ в научно-просветительской работе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поприветствовал участников собрания, посвященного 160-летию Российского исторического общества.
  • Глава государства отметил важность применения искусственного интеллекта в научно-просветительской работе.
  • Он подчеркнул вклад проектов РИО в патриотическое воспитание и утверждение достоверных исторических фактов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников собрания в честь 160-летия Российского исторического общества, отметив важность применения искусственного интеллекта в научно-просветительской работе.
"Приветствую вас на Общем собрании, посвященном 160-летию Российского исторического общества... Отрадно, что в повестке вашей встречи - вопросы применения искусственного интеллекта в научной, просветительской работе", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
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Глава государства указал на благородную миссию ученых, преподавателей высших учебных заведений, представителей музеев, архивов, библиотек, популяризаторов науки, объединяемых обществом.
Путин выделил усилия РИО по сохранению национальной памяти, формированию в обществе, особенно среди молодежи, исторической культуры.
Президент подчеркнул, что проекты Общества вносят вклад в совершенствование образования, в патриотическое, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, служат утверждению достоверных исторических фактов и знаний, что особенно важно в Год единства народов России.
Путин выразил уверенность в том, что внедрение инновационных технологий будет содействовать повышению эффективности исторических исследований.
"Желаю вам успехов - на благо Отечества", - заключил глава государства.
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