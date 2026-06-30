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Слова Путина об СВО вызвали сенсацию на Западе - РИА Новости, 30.06.2026
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06:11 30.06.2026 (обновлено: 09:55 30.06.2026)
Слова Путина об СВО вызвали сенсацию на Западе

Меркурис: Путин прав, говоря, что Россия близка к победе в СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Россия близка к победе в специальной военной операции.
  • По словам эксперта, Украина в шаге от полного поражения и скоро утратит способность оказывать организованное сопротивление.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прав, говоря, что Россия близка к победе в специальной военной операции, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
«
"Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают", — сказал он.
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По словам эксперта, Украина в шаге от полного поражения и скоро утратит способность оказывать организованное сопротивление, несмотря на пустые слова западных лидеров, пытающихся доказать обратное.
"Все заявления о том, что Россия якобы выдохлась и нужно продолжать оказывать давление, в конце концов приведут к противоположному эффекту. <…> Все это приведет к величайшему поражению Запада", — резюмировал Меркурис.
В воскресенье Путин в ходе пленарного заседания Первого съезда "Единой России" заявил, что враги пытаются победить Россию на поле боя, оказывая беспрецедентное давление, но им это не удается. Он также сообщил, что в руках ВС России находятся 96 процентов Константиновки.
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