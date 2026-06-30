"Все заявления о том, что Россия якобы выдохлась и нужно продолжать оказывать давление, в конце концов приведут к противоположному эффекту. <…> Все это приведет к величайшему поражению Запада", — резюмировал Меркурис.

В воскресенье Путин в ходе пленарного заседания Первого съезда "Единой России" заявил, что враги пытаются победить Россию на поле боя, оказывая беспрецедентное давление, но им это не удается. Он также сообщил, что в руках ВС России находятся 96 процентов Константиновки.