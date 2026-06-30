Путин отметил рост промышленного производства в Курской области

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил рост промышленного производства и инвестиций в Курской области.

"Я смотрю, промышленное производство подрастает, и инвестиционная активность тоже увеличивается постепенно", - сказал Путин в ходе встречи.