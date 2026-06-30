Путин отметил рост промышленного производства в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
- Путин отметил рост промышленного производства и инвестиций в Курской области.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил рост промышленного производства и инвестиций в Курской области.
Путин во вторник провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
"Я смотрю, промышленное производство подрастает, и инвестиционная активность тоже увеличивается постепенно", - сказал Путин в ходе встречи.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заботы жителей Курской области являются одним из приоритетов работы Путина.
Путин встретился с губернатором Курской области
Вчера, 14:07