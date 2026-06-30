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Путин во вторник проведет встречу с губернатором Курской области - РИА Новости, 30.06.2026
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12:32 30.06.2026
Путин во вторник проведет встречу с губернатором Курской области

Путин во вторник проведет встречу с губернатором Курской области Хинштейном

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
  • По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, встреча запланирована на вторник.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В течение дня у президента запланирован целый ряд рабочих встреч. У него будет на приеме Александр Хинштейн, губернатор Курской области", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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Курская областьРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинАлександр Хинштейн
 
 
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