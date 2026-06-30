Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
- По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, встреча запланирована на вторник.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В течение дня у президента запланирован целый ряд рабочих встреч. У него будет на приеме Александр Хинштейн, губернатор Курской области", - сказал Песков журналистам.
Слова Путина об СВО вызвали сенсацию на Западе
Вчера, 06:11