Попыток ВСУ покинуть Константиновку почти нет, заявил Пушилин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Завершается изоляция Константиновки, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
- Попыток прорыва или эвакуации со стороны ВСУ практически нет, они пресекаются подразделениями ВС России.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Завершается изоляция Константиновки, попыток ВСУ покинуть город почти нет, бойцы ВС РФ не оставляют противнику никаких шансов, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта (Константиновки, - ред.). По сути завершается фаза изоляции города. Попыток прорыва со стороны противника практически нет, фиксируются лишь отдельные попытки эвакуации, и они также пресекаются нашими подразделениями", - сказал Пушилин ИС "Вести".
По словам главы региона, российские силы не оставляют противнику шанса ни прорваться, ни организованно выйти из города.
Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации - там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
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