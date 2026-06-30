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Попыток ВСУ покинуть Константиновку почти нет, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.06.2026
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14:01 30.06.2026
Попыток ВСУ покинуть Константиновку почти нет, заявил Пушилин

Пушилин: попыток ВСУ покинуть Константиновку почти нет, все пресекают ВС России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Денис Пушилин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Завершается изоляция Константиновки, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
  • Попыток прорыва или эвакуации со стороны ВСУ практически нет, они пресекаются подразделениями ВС России.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Завершается изоляция Константиновки, попыток ВСУ покинуть город почти нет, бойцы ВС РФ не оставляют противнику никаких шансов, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта (Константиновки, - ред.). По сути завершается фаза изоляции города. Попыток прорыва со стороны противника практически нет, фиксируются лишь отдельные попытки эвакуации, и они также пресекаются нашими подразделениями", - сказал Пушилин ИС "Вести".
По словам главы региона, российские силы не оставляют противнику шанса ни прорваться, ни организованно выйти из города.
Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации - там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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