Попыток ВСУ покинуть Константиновку почти нет, заявил Пушилин

Краткий пересказ от РИА ИИ Завершается изоляция Константиновки, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Попыток прорыва или эвакуации со стороны ВСУ практически нет, они пресекаются подразделениями ВС России.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Завершается изоляция Константиновки, попыток ВСУ покинуть город почти нет, бойцы ВС РФ не оставляют противнику никаких шансов, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта ( Константиновки , - ред.). По сути завершается фаза изоляции города. Попыток прорыва со стороны противника практически нет, фиксируются лишь отдельные попытки эвакуации, и они также пресекаются нашими подразделениями", - сказал Пушилин ИС " Вести ".

По словам главы региона, российские силы не оставляют противнику шанса ни прорваться, ни организованно выйти из города.