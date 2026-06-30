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В МИД высказались о судоходстве в Ормузском проливе - РИА Новости, 30.06.2026
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06:35 30.06.2026
В МИД высказались о судоходстве в Ормузском проливе

МИД: РФ ждет, что безопасность судоходства в Ормузском проливе будет обеспечена

© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия рассчитывает, что США и Иран будут обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе.
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о договоренности между США и Ираном создать канал связи для снижения напряженности и урегулирования спорных вопросов.
  • Иранский телеканал Press TV подтвердил данные о создании канала связи между США и Ираном, отметив, что он нужен для предотвращения конфронтации из-за Ормуза.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что США и Иран предпримут необходимые шаги, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
"Мы, естественно, рассчитываем на то, что меморандум, подписанный Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран, будет выполняться по всем позициям, включая свободу судоходства в Ормузском проливе. И надеемся, что все-таки конфликтующие стороны предпримут исчерпывающие шаги к тому, чтобы обеспечить стабильность и безопасность как судоходства, так и вообще ситуации в данном регионе", - сказал Борисенко.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в четверг заявлял, что США и Иран договорились создать канал связи для снижения напряженности и урегулирования спорных вопросов. После этого иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник подтвердил эти данные, отметив, что канал нужен для предотвращения конфронтации из-за Ормуза.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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