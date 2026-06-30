В МИД высказались о судоходстве в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия рассчитывает, что США и Иран будут обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о договоренности между США и Ираном создать канал связи для снижения напряженности и урегулирования спорных вопросов.

Иранский телеканал Press TV подтвердил данные о создании канала связи между США и Ираном, отметив, что он нужен для предотвращения конфронтации из-за Ормуза.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что США и Иран предпримут необходимые шаги, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

"Мы, естественно, рассчитываем на то, что меморандум, подписанный Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран, будет выполняться по всем позициям, включая свободу судоходства в Ормузском проливе . И надеемся, что все-таки конфликтующие стороны предпримут исчерпывающие шаги к тому, чтобы обеспечить стабильность и безопасность как судоходства, так и вообще ситуации в данном регионе", - сказал Борисенко

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в четверг заявлял, что США и Иран договорились создать канал связи для снижения напряженности и урегулирования спорных вопросов. После этого иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник подтвердил эти данные, отметив, что канал нужен для предотвращения конфронтации из-за Ормуза.