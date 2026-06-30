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Проект Олега Николаева "Шаг к здоровью" охватил уже 4 тысячи человек - РИА Новости, 30.06.2026
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18:55 30.06.2026
Проект Олега Николаева "Шаг к здоровью" охватил уже 4 тысячи человек

Проект "Шаг к здоровью" в Чувашии охватил уже около 4 тысяч человек

© Фото : Пресс-служба правительства Чувашской РеспубликиПроект Олега Николаева "Шаг к здоровью" охватил уже 4 тысячи человек
Проект Олега Николаева Шаг к здоровью охватил уже 4 тысячи человек - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Чувашской Республики
Проект Олега Николаева "Шаг к здоровью" охватил уже 4 тысячи человек
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уже около 4 тысяч жителей районов Чувашии смогли пройти комплексное обследование в передвижных "Пунктах здоровья", которые начали работать 24 июня в рамках социального проекта главы республики Олега Николаева "Шаг к здоровью", сообщает пресс-служба правительства Чувашии.
"Инициатива доказала свою эффективность и кардинально изменила подход к профилактической медицине в регионе. Первые результаты говорят сами за себя. С 24 по 28 июня в "Пунктах здоровья" комплексное обследование прошли 3949 человек, из них 1011 направлены на дообследование, 21 — на госпитализацию. Выявлено 239 случаев заболеваний", - поясняется в сообщении.
В прошлом году проект позволил пройти обследование свыше 69 тысячам человек по месту проживания, без необходимости ехать в поликлинику.
В 2026 году проект "Шаг к здоровью" расширен при поддержке проекта "Единой России" "Здоровое будущее". С учетом предложений инициативной группы в проект добавили два направления — "Детский доктор" и "Кардиопоезд". Всего запланировано 54 выезда: 31 — для детей, 23 — для взрослых с акцентом на сердечно-сосудистые риски.
В этом сезоне география и масштаб проекта расширяются. Всего запланировано более 500 выездов, что даст возможность проверить здоровье около 73 тысяч жителей республики, добавили в пресс-службе.
 
Олег Николаев (политик)Здоровье
 
 
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