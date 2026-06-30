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В Приморье проверят условия труда, на которые пожаловались санитарки - РИА Новости, 30.06.2026
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09:34 30.06.2026
В Приморье проверят условия труда, на которые пожаловались санитарки

В Приморье в интернате проверят условия труда, на которые пожаловались санитарки

© РИА Новости / Николай ХижнякСанитарка ставит капельницу пациенту
Санитарка ставит капельницу пациенту - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Санитарка ставит капельницу пациенту. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Седанкинском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Приморском крае младший персонал пожаловался на условия работы.
  • Министерство организовало госэкспертизу условий труда после того, как председатель первичной профсоюзной организации не согласился с результатами проведенной оценки.
  • По результатам экспертизы руководство учреждения приняло решение о проведении внеплановой специальной оценки условий труда, начало мероприятий запланировано на 4 июля 2026 года.
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Внеплановую специальную оценку условий труда проведут в Седанкинском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Приморском крае, где младший персонал пожаловался на условия работы, сообщили РИА Новости в региональном министерстве труда и социальной политики.
В соцсетях опубликовано видео с обращением санитарок дома-интерната, где сейчас проживают 162 человека с психическими расстройствами. Сотрудницы учреждения рассказали, что круг их обязанностей в последнее время существенно выходит за рамки указанных в должностных инструкциях, им приходится покупать инвентарь за свой счет. Также, со слов работниц, их лишили льгот, так как снижен класс вредности условий труда.
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В министерстве РИА Новости сообщили, что в 2025 году на рабочих местах Седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов была проведена специальная оценка условий труда. Председатель первичной профсоюзной организации психоневрологического отделения учреждения не согласился с ее результатами, и министерство организовало госэкспертизу условий труда.
"По результатам экспертизы руководителю учреждения направлено заключение о выявленных нарушениях требований законодательства при проведении специальной оценки условий труда. В соответствии с данным заключением руководством учреждения принято решение о проведении внеплановой специальной оценки условий труда. Начало соответствующих мероприятий запланировано на 4 июля 2026 года", - сказал собеседник.
Он отметил, что министерство контролирует исполнение этого решения и устранение выявленных нарушений. Кроме того, министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая посетила учреждение, встретилась с руководством и сотрудниками, ознакомилась с организацией работы отделения.
По информации министерства, распространяемые в соцсетях сведения о ситуации в доме-интернате не соответствуют фактическому положению дел и содержат недостоверную информацию, добавил собеседник.
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ОбществоПриморский край
 
 
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