В Приморье проверят условия труда, на которые пожаловались санитарки

Краткий пересказ от РИА ИИ В Седанкинском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Приморском крае младший персонал пожаловался на условия работы.

Министерство организовало госэкспертизу условий труда после того, как председатель первичной профсоюзной организации не согласился с результатами проведенной оценки.

По результатам экспертизы руководство учреждения приняло решение о проведении внеплановой специальной оценки условий труда, начало мероприятий запланировано на 4 июля 2026 года.

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Внеплановую специальную оценку условий труда проведут в Седанкинском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Приморском крае, где младший персонал пожаловался на условия работы, сообщили РИА Новости в региональном министерстве труда и социальной политики.

В соцсетях опубликовано видео с обращением санитарок дома-интерната, где сейчас проживают 162 человека с психическими расстройствами. Сотрудницы учреждения рассказали, что круг их обязанностей в последнее время существенно выходит за рамки указанных в должностных инструкциях, им приходится покупать инвентарь за свой счет. Также, со слов работниц, их лишили льгот, так как снижен класс вредности условий труда.

В министерстве РИА Новости сообщили, что в 2025 году на рабочих местах Седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов была проведена специальная оценка условий труда. Председатель первичной профсоюзной организации психоневрологического отделения учреждения не согласился с ее результатами, и министерство организовало госэкспертизу условий труда.

"По результатам экспертизы руководителю учреждения направлено заключение о выявленных нарушениях требований законодательства при проведении специальной оценки условий труда. В соответствии с данным заключением руководством учреждения принято решение о проведении внеплановой специальной оценки условий труда. Начало соответствующих мероприятий запланировано на 4 июля 2026 года", - сказал собеседник.

Он отметил, что министерство контролирует исполнение этого решения и устранение выявленных нарушений. Кроме того, министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая посетила учреждение, встретилась с руководством и сотрудниками, ознакомилась с организацией работы отделения.