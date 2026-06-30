Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье обвинили Молдавию в попытке организовать митинг в Тирасполе - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 30.06.2026
В Приднестровье обвинили Молдавию в попытке организовать митинг в Тирасполе

МГБ Приднестровья обвинило спецслужбы Молдавии в попытке организовать митинг

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики обвинило спецслужбы Молдавии в попытке организовать митинг протеста в центре Тирасполя 31 мая.
  • Призывы к участию в акции протеста публиковали различные деструктивные информационные ресурсы, связанные со спецслужбами Молдавии.
  • Инициаторы акции не получили ожидаемой поддержки, и протестная кампания не состоялась.
ТИРАСПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обвинило спецслужбы Молдавии в попытке организовать 31 мая митинг протеста в центре Тирасполя.
"Организаторы предлагали провести массовое собрание 31 мая 2026 года на площади имени Александра Суворова в Тирасполе. При этом не назывались ни организаторы акции, ни ответственные лица, ни конкретная программа мероприятия", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ПМР.
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Спецслужбы Молдавии по телефону запугивают жительницу ПМР, сообщили в МГБ
4 апреля, 11:22
В министерстве обратили внимание на то, что призывы выйти на акцию протеста публиковали различные деструктивные информационные ресурсы о Приднестровье, которые связаны со спецслужбами Молдавии.
"Одновременно с продвижением идеи митинга авторы кампании формировали негативное отношение к государственным и частным средствам массовой информации Приднестровья. Аудитории внушали мысль, что традиционные СМИ якобы скрывают правду. На этом фоне информационные ресурсы представлялись как один из независимых источников информации", - отмечено в сообщении.
В МГБ ПМР также сообщили, что ожидаемой поддержки инициаторы акции протеста не получили, так как реакция пользователей оказалась значительно слабее прогнозируемой. В ведомстве также добавили, что затем организаторы распространили информацию о том, что протестную кампанию якобы координируют российские спецслужбы, а потом и вовсе обвинили приднестровское общество в пассивности из-за чего акция протеста так и не состоялась.
"Подобные попытки организовать протестную активность в Приднестровье предпринимаются не впервые. На протяжении последних лет периодически появляются анонимные интернет-ресурсы, которые под различными предлогами пытаются мобилизовать население на участие в протестных акциях и массовых мероприятиях политического характера", - напомнили в МГБ ПМР.
Ранее глава МГБ ПМР Валерий Гебос в интервью РИА Новости заявил, что власти Молдавии оказывают военное и идеологическое давление на Приднестровье. По его словам, противник использует весь имеющийся инструментарий для оказания негативного воздействия на приднестровцев.
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Молдавия усиливает блокаду Приднестровья, заявил МИД ПМР
25 июня, 09:13
 
В миреМолдавияТираспольПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала