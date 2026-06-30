В Приднестровье обвинили Молдавию в попытке организовать митинг в Тирасполе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики обвинило спецслужбы Молдавии в попытке организовать митинг протеста в центре Тирасполя 31 мая.
- Призывы к участию в акции протеста публиковали различные деструктивные информационные ресурсы, связанные со спецслужбами Молдавии.
- Инициаторы акции не получили ожидаемой поддержки, и протестная кампания не состоялась.
ТИРАСПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обвинило спецслужбы Молдавии в попытке организовать 31 мая митинг протеста в центре Тирасполя.
"Организаторы предлагали провести массовое собрание 31 мая 2026 года на площади имени Александра Суворова в Тирасполе. При этом не назывались ни организаторы акции, ни ответственные лица, ни конкретная программа мероприятия", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ПМР.
В министерстве обратили внимание на то, что призывы выйти на акцию протеста публиковали различные деструктивные информационные ресурсы о Приднестровье, которые связаны со спецслужбами Молдавии.
"Одновременно с продвижением идеи митинга авторы кампании формировали негативное отношение к государственным и частным средствам массовой информации Приднестровья. Аудитории внушали мысль, что традиционные СМИ якобы скрывают правду. На этом фоне информационные ресурсы представлялись как один из независимых источников информации", - отмечено в сообщении.
В МГБ ПМР также сообщили, что ожидаемой поддержки инициаторы акции протеста не получили, так как реакция пользователей оказалась значительно слабее прогнозируемой. В ведомстве также добавили, что затем организаторы распространили информацию о том, что протестную кампанию якобы координируют российские спецслужбы, а потом и вовсе обвинили приднестровское общество в пассивности из-за чего акция протеста так и не состоялась.
"Подобные попытки организовать протестную активность в Приднестровье предпринимаются не впервые. На протяжении последних лет периодически появляются анонимные интернет-ресурсы, которые под различными предлогами пытаются мобилизовать население на участие в протестных акциях и массовых мероприятиях политического характера", - напомнили в МГБ ПМР.
Ранее глава МГБ ПМР Валерий Гебос в интервью РИА Новости заявил, что власти Молдавии оказывают военное и идеологическое давление на Приднестровье. По его словам, противник использует весь имеющийся инструментарий для оказания негативного воздействия на приднестровцев.
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25 июня, 09:13