В Приднестровье обвинили Молдавию в попытке организовать митинг в Тирасполе

В МГБ ПМР также сообщили, что ожидаемой поддержки инициаторы акции протеста не получили, так как реакция пользователей оказалась значительно слабее прогнозируемой. В ведомстве также добавили, что затем организаторы распространили информацию о том, что протестную кампанию якобы координируют российские спецслужбы, а потом и вовсе обвинили приднестровское общество в пассивности из-за чего акция протеста так и не состоялась.