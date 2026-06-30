Посол Вьетнама прокомментировал медиасотрудничество Москвы и Ханоя

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой заявил, что развитие сотрудничества между СМИ Вьетнама и России будет способствовать укреплению политического взаимодействия между странами.

По словам посла, сотрудничество газеты "Нянзян" и медиагруппы "Россия сегодня" станет мостом, который соединит народы двух стран.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Развитие сотрудничества между средствами массовой информации Вьетнама и России будет способствовать укреплению политического взаимодействия между странами, заявил посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между газетой "Нянзян" и медиагруппой "Россия сегодня".

По его словам, сотрудничество между прессой двух стран имеет давние и прочные традиции, но подписание соглашения о сотрудничестве между вьетнамской газетой и российской медиагруппой открывает новые горизонты взаимодействия.

"Пресса играет очень важную роль в развитии отношений между нашими странами. Пресса доводит справедливую информацию до аудитории и укрепляет взаимопонимание между народами… Политические отношения между двумя странами становятся лучше только через доверие между простыми людьми, через отношения "от сердца к сердцу", - сказал дипломат.

Как уточнил Данг Минь Кхой, сотрудничество газеты "Нянзян" и медиагруппы "Россия сегодня" станет мостом, который соединит народы двух стран.