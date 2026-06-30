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Посол Вьетнама прокомментировал медиасотрудничество Москвы и Ханоя - РИА Новости, 30.06.2026
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23:11 30.06.2026
Посол Вьетнама прокомментировал медиасотрудничество Москвы и Ханоя

Данг Минь Кхой: медиасотрудничество России и Вьетнама укрепит политические связи

© Фото : VNAПосол Вьетнама в России Данг Минь Кхой
Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : VNA
Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой заявил, что развитие сотрудничества между СМИ Вьетнама и России будет способствовать укреплению политического взаимодействия между странами.
  • По словам посла, сотрудничество газеты "Нянзян" и медиагруппы "Россия сегодня" станет мостом, который соединит народы двух стран.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Развитие сотрудничества между средствами массовой информации Вьетнама и России будет способствовать укреплению политического взаимодействия между странами, заявил посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между газетой "Нянзян" и медиагруппой "Россия сегодня".
По его словам, сотрудничество между прессой двух стран имеет давние и прочные традиции, но подписание соглашения о сотрудничестве между вьетнамской газетой и российской медиагруппой открывает новые горизонты взаимодействия.
"Пресса играет очень важную роль в развитии отношений между нашими странами. Пресса доводит справедливую информацию до аудитории и укрепляет взаимопонимание между народами… Политические отношения между двумя странами становятся лучше только через доверие между простыми людьми, через отношения "от сердца к сердцу", - сказал дипломат.
Как уточнил Данг Минь Кхой, сотрудничество газеты "Нянзян" и медиагруппы "Россия сегодня" станет мостом, который соединит народы двух стран.
Церемония подписания соглашения прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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