Полянский назвал милитаризацию Европы опасной и безответственной

ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Милитаризация Европы и риторика о войне с Россией опасны и безответственны, заявил во вторник постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Полянский также прокомментировал отмену финским парламентом запрета на ввоз, транспортировку и размещение ядерного оружия на территории страны. По его словам, жители Финляндии должны понимать, что подобными решениями они сознательно делают свою страну потенциальной целью в случае возникновения крупного или локального конфликта, так как на подобные действия будут реагировать военные.