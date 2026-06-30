Полянский назвал милитаризацию Европы опасной и безответственной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Полянский заявил, что милитаризация Европы и риторика о войне с Россией опасны и безответственны.
- Он отметил, что жители Финляндии должны осознавать: отмена запрета на ядерное оружие делает страну потенциальной целью в случае конфликта.
ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Милитаризация Европы и риторика о войне с Россией опасны и безответственны, заявил во вторник постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Полянский также прокомментировал отмену финским парламентом запрета на ввоз, транспортировку и размещение ядерного оружия на территории страны. По его словам, жители Финляндии должны понимать, что подобными решениями они сознательно делают свою страну потенциальной целью в случае возникновения крупного или локального конфликта, так как на подобные действия будут реагировать военные.