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Полянский назвал милитаризацию Европы опасной и безответственной - РИА Новости, 30.06.2026
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20:15 30.06.2026
Полянский назвал милитаризацию Европы опасной и безответственной

Полянский назвал милитаризацию ЕС и риторику против РФ безответственными

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что милитаризация Европы и риторика о войне с Россией опасны и безответственны.
  • Он отметил, что жители Финляндии должны осознавать: отмена запрета на ядерное оружие делает страну потенциальной целью в случае конфликта.
ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Милитаризация Европы и риторика о войне с Россией опасны и безответственны, заявил во вторник постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Это опасно и безответственно", - сказал Полянский в эфире телеканала RT, комментируя увеличение европейскими государствами своих военных бюджетов на фоне разговоров о возможной будущей войне с Москвой.
Полянский также прокомментировал отмену финским парламентом запрета на ввоз, транспортировку и размещение ядерного оружия на территории страны. По его словам, жители Финляндии должны понимать, что подобными решениями они сознательно делают свою страну потенциальной целью в случае возникновения крупного или локального конфликта, так как на подобные действия будут реагировать военные.
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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