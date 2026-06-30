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Россия обсудит атаку ВСУ на Подмосковье на заседании ОБСЕ, заявил Полянский - РИА Новости, 30.06.2026
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19:34 30.06.2026 (обновлено: 19:46 30.06.2026)
Россия обсудит атаку ВСУ на Подмосковье на заседании ОБСЕ, заявил Полянский

Полянский: Россия намерена обсудить атаку ВСУ на Подмосковье на заседании ОБСЕ

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская делегация намерена обсудить атаку ВСУ в подмосковном Егорьевске на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
  • Дмитрий Полянский предположил, что участники заседания не проявят должного внимания к произошедшему и ограничатся привычными заявлениями о вине России.
ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Российская делегация намерена обсудить атаку ВСУ в подмосковном Егорьевске на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Думаю, мы обсудим этот вопрос послезавтра на заседании Постоянного совета (ОБСЕ - ред.). Мы, конечно, обратим их внимание на эту атаку", - сообщил Полянский в эфире телеканала RT.
При этом он предположил, что участники заседания не проявят должного внимания к произошедшему.
"Но, полагаю, они ограничатся теми же привычными заявлениями о том, что Россия виновата во всем происходящем, и вновь постараются избежать каких-либо комментариев именно по этому преступлению, как уже делали раньше", - отметил постпред.
В этой связи он отметил, что не ожидает от участников предстоящего заседания ничего необычного.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)ОБСЕЕгорьевскДмитрий ПолянскийПроисшествия
 
 
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