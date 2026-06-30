Краткий пересказ от РИА ИИ Российская делегация намерена обсудить атаку ВСУ в подмосковном Егорьевске на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Дмитрий Полянский предположил, что участники заседания не проявят должного внимания к произошедшему и ограничатся привычными заявлениями о вине России.

ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Российская делегация намерена обсудить атаку ВСУ в подмосковном Егорьевске на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Думаю, мы обсудим этот вопрос послезавтра на заседании Постоянного совета ( ОБСЕ - ред.). Мы, конечно, обратим их внимание на эту атаку", - сообщил Полянский в эфире телеканала RT.

При этом он предположил, что участники заседания не проявят должного внимания к произошедшему.

"Но, полагаю, они ограничатся теми же привычными заявлениями о том, что Россия виновата во всем происходящем, и вновь постараются избежать каких-либо комментариев именно по этому преступлению, как уже делали раньше", - отметил постпред.