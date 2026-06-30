Россия обсудит атаку ВСУ на Подмосковье на заседании ОБСЕ, заявил Полянский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская делегация намерена обсудить атаку ВСУ в подмосковном Егорьевске на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
- Дмитрий Полянский предположил, что участники заседания не проявят должного внимания к произошедшему и ограничатся привычными заявлениями о вине России.
ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Российская делегация намерена обсудить атаку ВСУ в подмосковном Егорьевске на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
При этом он предположил, что участники заседания не проявят должного внимания к произошедшему.
"Но, полагаю, они ограничатся теми же привычными заявлениями о том, что Россия виновата во всем происходящем, и вновь постараются избежать каких-либо комментариев именно по этому преступлению, как уже делали раньше", - отметил постпред.
В этой связи он отметил, что не ожидает от участников предстоящего заседания ничего необычного.