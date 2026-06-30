Польша отказалась передавать Украине истребители МиГ-29

Краткий пересказ от РИА ИИ Вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29 из Польши больше не актуален, заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая.

Ранее Польша была готова передать Украине МиГ-29 в обмен на технологии дронов, которыми обладает Украина, но до такого обмена не дошло.

ВАРШАВА, 30 июн – РИА Новости. Вопрос передачи Украине из Польши истребителей МиГ-29 перестал существовать, заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая журналистам после окончания заседания кабмина.

Ранее польские военные неоднократно заявляли, что готовы передать оставшиеся у них МиГ-29 в обмен на технологии дронов, которыми обладает Украина

"То, о чем мы говорим, это вопрос обмена. Украинская сторона просила нас о передаче МиГов. Условия с самого начала были ясные, что мы передаем МиГи за дроны", - сказала Собковяк-Чернецкая.

"До такого обмена не дошло. Это была простая вещь: МиГи в одну сторону – в другую сторону дроны. Нет – значит нет этой темы", - заключила она.