Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29 из Польши больше не актуален, заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая.
- Ранее Польша была готова передать Украине МиГ-29 в обмен на технологии дронов, которыми обладает Украина, но до такого обмена не дошло.
ВАРШАВА, 30 июн – РИА Новости. Вопрос передачи Украине из Польши истребителей МиГ-29 перестал существовать, заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая журналистам после окончания заседания кабмина.
Ранее польские военные неоднократно заявляли, что готовы передать оставшиеся у них МиГ-29 в обмен на технологии дронов, которыми обладает Украина.
"То, о чем мы говорим, это вопрос обмена. Украинская сторона просила нас о передаче МиГов. Условия с самого начала были ясные, что мы передаем МиГи за дроны", - сказала Собковяк-Чернецкая.
"До такого обмена не дошло. Это была простая вещь: МиГи в одну сторону – в другую сторону дроны. Нет – значит нет этой темы", - заключила она.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.