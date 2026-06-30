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Раскрыто, как пассажиру с верхней полки в поезде поесть на нижней - РИА Новости, 30.06.2026
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04:04 30.06.2026 (обновлено: 06:01 30.06.2026)
Раскрыто, как пассажиру с верхней полки в поезде поесть на нижней

ФПК: пассажир с верхней полки может садиться на нижнюю, чтобы поесть

© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"Плацкартный вагон
Плацкартный вагон - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"
Плацкартный вагон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажир с верхней полки в поезде может садиться на нижнюю в определенные часы на завтрак, обед и ужин.
  • Время приема пищи регламентировано: с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00 — не более 30 минут, с 12:00 до 15:00 — не более одного часа.
  • В случае спорных ситуаций пассажир может обратиться к проводнику или начальнику поезда для урегулирования вопроса.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пассажир с верхней полки в поезде может садиться на нижнюю в определенные часы на завтрак, обед и ужин, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
"Стоит подчеркнуть, что на практике в большинстве случаев пассажиры самостоятельно решают этот вопрос", — сказали в ФПК на вопрос, может ли пассажир с верхней полки в поезде садиться на нижнюю.
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"В единичных случаях, если самостоятельно урегулировать ситуацию не получается, на этот случай правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденными приказом Минтранса России от 5.09.2022 № 352, закреплено право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приема пищи", — пояснили в компании.

Так, в утренние часы путешественник с верхней полки может сесть поесть на нижнюю с 7.00 до 10.00 и вечерние часы с 19.00 до 21.00. Время регламентировано - не более 30 минут. В обед такое расписание: с 12.00 до 15.00 – не более одного часа.
"Если в пути следования возникает спорная ситуация, то пассажир может обратиться к проводнику или начальнику поезда. Сотрудники проездной бригады помогут урегулировать вопрос", — отметили в ФПК.
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