Раскрыто, как пассажиру с верхней полки в поезде поесть на нижней

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пассажир с верхней полки в поезде может садиться на нижнюю в определенные часы на завтрак, обед и ужин, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).

"В единичных случаях, если самостоятельно урегулировать ситуацию не получается, на этот случай правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденными приказом Минтранса России от 5.09.2022 № 352, закреплено право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приема пищи", — пояснили в компании.

Так, в утренние часы путешественник с верхней полки может сесть поесть на нижнюю с 7.00 до 10.00 и вечерние часы с 19.00 до 21.00. Время регламентировано - не более 30 минут. В обед такое расписание: с 12.00 до 15.00 – не более одного часа.