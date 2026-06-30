В Челябинской области продолжаются поиски туристки, унесенной течением реки

Люди сплавляются на плоту по реке Ай в Челябинской области . Архивное фото

Люди сплавляются на плоту по реке Ай в Челябинской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Группа туристов отправилась на сплав по реке Ай 28 июня, в какой-то момент 35-летняя девушка ударилась веслом о камни, перевернулась и сильное течение реки унесло ее.

Поиски сапбордистки, которую унесло течением, продолжаются.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Поиски сапбордистки, которую унесло течением во время сплава по реке Ай в Челябинской области, продолжаются, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах во вторник.

В понедельник поисково-спасательная служба Челябинской области информировала, что днем 28 июня группа туристов отправилась на сплав по реке Ай, в какой-то момент 35-летняя девушка ударилась веслом о камни, перевернулась и сильное течение реки унесло ее. В региональном управлении СК РФ уточняли, что сплав организовал индивидуальный предприниматель, а тургруппа состояла из 15 человек.

"Поиски продолжаются", – сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать, нашлась ли девушка.

Он пояснил, что с индивидуальным предпринимателем, организовавшим сплав, ведется работа.