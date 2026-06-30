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В Челябинской области продолжаются поиски туристки, унесенной течением реки - РИА Новости, 30.06.2026
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18:24 30.06.2026
В Челябинской области продолжаются поиски туристки, унесенной течением реки

В Челябинской области продолжаются поиски туристки, унесенной течением реки Ай

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛюди сплавляются на плоту по реке Ай в Челябинской области
Люди сплавляются на плоту по реке Ай в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Люди сплавляются на плоту по реке Ай в Челябинской области . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа туристов отправилась на сплав по реке Ай 28 июня, в какой-то момент 35-летняя девушка ударилась веслом о камни, перевернулась и сильное течение реки унесло ее.
  • Поиски сапбордистки, которую унесло течением, продолжаются.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Поиски сапбордистки, которую унесло течением во время сплава по реке Ай в Челябинской области, продолжаются, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах во вторник.
В понедельник поисково-спасательная служба Челябинской области информировала, что днем 28 июня группа туристов отправилась на сплав по реке Ай, в какой-то момент 35-летняя девушка ударилась веслом о камни, перевернулась и сильное течение реки унесло ее. В региональном управлении СК РФ уточняли, что сплав организовал индивидуальный предприниматель, а тургруппа состояла из 15 человек.
"Поиски продолжаются", – сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать, нашлась ли девушка.
Он пояснил, что с индивидуальным предпринимателем, организовавшим сплав, ведется работа.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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ПроисшествияЧелябинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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