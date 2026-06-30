Российские ученые обнаружили новую колонию пингвинов Адели в Антарктиде

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые ААНИИ обнаружили новую колонию пингвинов Адели на острове Адамс в западной части архипелага Хасуэлл.

Колония состоит примерно из 500 особей и занимает почти все пригодные для гнездования места на острове.

Открытие позволит включить остров Адамс в программу регулярного мониторинга биоразнообразия Антарктики.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) обнаружили новую колонию пингвинов Адели в западной части архипелага Хасуэлл в Антарктиде, сообщила пресс-служба института.

Ученые Российской антарктической экспедиции (РАЭ) впервые в истории регулярных наблюдений в Антарктике провели обследование острова Адамс в западной части архипелага Хасуэлл.

"С помощью наземных наблюдений и съемки с коптера мы задокументировали колонию пингвинов Адели примерно из 500 особей и лежбище тюленей Уэдделла. Колония небольшая, но занимает почти все пригодные для гнездования места на острове — это говорит о том, что птицы давно освоили этот участок суши", — приводит пресс-служба слова орнитолога станции "Мирный" 70-й РАЭ Юрия Мизина.

По словам ученого, это открытие позволит включить остров Адамс в программу регулярного мониторинга биоразнообразия Антарктики.