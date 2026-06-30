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Российские ученые обнаружили новую колонию пингвинов Адели в Антарктиде - РИА Новости, 30.06.2026
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11:50 30.06.2026 (обновлено: 19:52 30.06.2026)
Российские ученые обнаружили новую колонию пингвинов Адели в Антарктиде

Ученые ААНИИ обнаружили новую колонию пингвинов Адели в Антарктиде

© Фото : Арктический и антарктический научно-исследовательский институтКолония пингвинов Адели на острове Адамс в Антарктиде
Колония пингвинов Адели на острове Адамс в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Арктический и антарктический научно-исследовательский институт
Колония пингвинов Адели на острове Адамс в Антарктиде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые ААНИИ обнаружили новую колонию пингвинов Адели на острове Адамс в западной части архипелага Хасуэлл.
  • Колония состоит примерно из 500 особей и занимает почти все пригодные для гнездования места на острове.
  • Открытие позволит включить остров Адамс в программу регулярного мониторинга биоразнообразия Антарктики.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) обнаружили новую колонию пингвинов Адели в западной части архипелага Хасуэлл в Антарктиде, сообщила пресс-служба института.
Ученые Российской антарктической экспедиции (РАЭ) впервые в истории регулярных наблюдений в Антарктике провели обследование острова Адамс в западной части архипелага Хасуэлл.
"С помощью наземных наблюдений и съемки с коптера мы задокументировали колонию пингвинов Адели примерно из 500 особей и лежбище тюленей Уэдделла. Колония небольшая, но занимает почти все пригодные для гнездования места на острове — это говорит о том, что птицы давно освоили этот участок суши", — приводит пресс-служба слова орнитолога станции "Мирный" 70-й РАЭ Юрия Мизина.
По словам ученого, это открытие позволит включить остров Адамс в программу регулярного мониторинга биоразнообразия Антарктики.
"Пингвины Адели очень чувствительны к изменениям морского льда и состоянию кормовой базы, поэтому регулярные наблюдения за их колониями дают нам важнейшую информацию о состоянии антарктических морских экосистем в целом", — добавил он.
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