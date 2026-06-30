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Совещания по стабилизации рынка топлива проходят ежедневно, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2026
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12:35 30.06.2026
Совещания по стабилизации рынка топлива проходят ежедневно, заявил Песков

Песков: совещания по стабилизации рынка топлива в России проходят ежедневно

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совещания по стабилизации рынка топлива в России проходят в ежедневном режиме.
  • Вице-премьер России Александр Новак ежедневно занимается вопросами стабилизации рынка топлива.
  • На совещаниях у президента и у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Совещания, где обсуждаются меры по стабилизации рынка топлива в России, проходят в ежедневном режиме, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Пресс-секретаря спросили, действительно ли власти РФ прорабатывают меры по разрешению НПЗ снижать класс топлива до "Евро-2" в целях насыщения рынка.
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"Вы знаете, что президент (РФ Владимир Путин - ред.) в воскресенье проводил совещание по ситуации в топливной сфере в Российской Федерации. Вы все видели заявления президента на этот счет. Работает правительственная рабочая группа или комиссия, как угодно ее назовите, во главе с (вице-премьером РФ Александром - ред.) Новаком", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос.
"Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами. И на совещаниях у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива. Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака", - подчеркнул он.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщила, что правительство РФ продлило разрешение отдельным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса "Евро-3". По новым данным источника, правительство может на год разрешить выпуск бензина и дизтоплива с понижением стандартов вплоть до "Евро-2".
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