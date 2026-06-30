Совещания по стабилизации рынка топлива проходят ежедневно, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ Совещания по стабилизации рынка топлива в России проходят в ежедневном режиме.

Вице-премьер России Александр Новак ежедневно занимается вопросами стабилизации рынка топлива.

На совещаниях у президента и у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Совещания, где обсуждаются меры по стабилизации рынка топлива в России, проходят в ежедневном режиме, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретаря спросили, действительно ли власти РФ прорабатывают меры по разрешению НПЗ снижать класс топлива до "Евро-2" в целях насыщения рынка.

"Вы знаете, что президент (РФ Владимир Путин - ред.) в воскресенье проводил совещание по ситуации в топливной сфере в Российской Федерации. Вы все видели заявления президента на этот счет. Работает правительственная рабочая группа или комиссия, как угодно ее назовите, во главе с (вице-премьером РФ Александром - ред.) Новаком", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос.

"Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами. И на совещаниях у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива. Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака", - подчеркнул он.