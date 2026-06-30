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Песков назвал условие, при котором Россия будет импортировать нефтепродукты - РИА Новости, 30.06.2026
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12:33 30.06.2026 (обновлено: 12:36 30.06.2026)
Песков назвал условие, при котором Россия будет импортировать нефтепродукты

Песков: РФ готова импортировать нефтепродукты, если предложат приемлемые цены

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова импортировать нефтепродукты при достижении договоренностей по приемлемым ценам.
  • Россия ведет контакты с другими странами о возможности импорта нефтепродуктов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия готова импортировать нефтепродукты в случае, если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Песков отметил, что Россия ведет контакты с другими странами о возможности импорта нефтепродуктов.
"Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить", - сказал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Россия ведет контакты о возможности импорта нефтепродуктов, заявил Песков
Вчера, 12:31
 
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