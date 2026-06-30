Песков назвал условие, при котором Россия будет импортировать нефтепродукты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова импортировать нефтепродукты при достижении договоренностей по приемлемым ценам.
- Россия ведет контакты с другими странами о возможности импорта нефтепродуктов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия готова импортировать нефтепродукты в случае, если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить", - сказал он.