Песков назвал условие, при котором Россия будет импортировать нефтепродукты

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия готова импортировать нефтепродукты в случае, если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить", - сказал он.