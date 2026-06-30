Песков назвал один из приоритетов работы Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заботы жителей Курской области являются одним из приоритетов работы Владимира Путина.
- Путин часто встречается с губернатором Курской области Александром Хинштейном для обсуждения вопросов восстановления и развития области, а также оказания помощи людям.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заботы жителей Курской области одним из приоритетов работы Владимира Путина.
"Заботы курян – это один из приоритетов главы государства", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что президент РФ довольно часто встречается с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Путин вместе с главой региона обсуждают вопросы восстановления и развития области, оказания помощи людям.
"Это постоянно на рабочем столе президента", - подчеркнул Песков.