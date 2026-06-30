Диетолог назвала дневную порцию персиков и нектаринов

Краткий пересказ от РИА ИИ Безопасная порция персиков и нектаринов составляет два-три плода в день, рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

При диабете и инсулинорезистентности рекомендуется употреблять не больше одного плода в первой половине дня, а при склонности к аллергии лучше начать с половинки.

Диетолог советует не есть нектарины на голодный желудок и не запивать их молоком, а употреблять их лучше через 40–60 минут после основного приема пищи.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Безопасная порция персиков и нектаринов составляет два-три плода в день, но лучше есть их не ежедневно, а чередовать с другими фруктами, рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

"Физиологически безопасная норма - два-три средних плода нектарина или персика весом до 300 граммов в день. Однако лучше употреблять их не ежедневно, а, например, через день. Если вы сегодня съели эти фрукты, то завтра выберите, например, яблоки", - сказала Писарева NEWS.ru

По словам специалиста, при диабете и инсулинорезистентности рекомендуется употреблять не больше одного плода и только в первой половине дня. При склонности к аллергии лучше начать с половинки, а детям до трех лет давать один маленький нектарин, очищенный от кожицы, добавила Писарева.