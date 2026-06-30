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Диетолог назвала дневную порцию персиков и нектаринов - РИА Новости, 30.06.2026
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12:04 30.06.2026
Диетолог назвала дневную порцию персиков и нектаринов

Диетолог Писарева: безопасная порция персиков составляет два-три плода в день

© Фото : Freepik / stockkingПерсики
Персики - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Freepik / stockking
Персики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Безопасная порция персиков и нектаринов составляет два-три плода в день, рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.
  • При диабете и инсулинорезистентности рекомендуется употреблять не больше одного плода в первой половине дня, а при склонности к аллергии лучше начать с половинки.
  • Диетолог советует не есть нектарины на голодный желудок и не запивать их молоком, а употреблять их лучше через 40–60 минут после основного приема пищи.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Безопасная порция персиков и нектаринов составляет два-три плода в день, но лучше есть их не ежедневно, а чередовать с другими фруктами, рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.
"Физиологически безопасная норма - два-три средних плода нектарина или персика весом до 300 граммов в день. Однако лучше употреблять их не ежедневно, а, например, через день. Если вы сегодня съели эти фрукты, то завтра выберите, например, яблоки", - сказала Писарева NEWS.ru.
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По словам специалиста, при диабете и инсулинорезистентности рекомендуется употреблять не больше одного плода и только в первой половине дня. При склонности к аллергии лучше начать с половинки, а детям до трех лет давать один маленький нектарин, очищенный от кожицы, добавила Писарева.
Также диетолог советует не есть нектарины на голодный желудок и не запивать их молоком, чтобы избежать метеоризма. Лучше всего употреблять их через 40-60 минут после основного приема пищи, порекомендовала нутрициолог.
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