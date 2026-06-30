В Пензе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ В Пензенской области ввели режим повышенной готовности для обеспечения бесперебойной работы топливно-энергетического комплекса и других социально значимых объектов.

Неделю назад в регионе ввели временные ограничения на продажу автомобильного топлива: заправку на АЗС можно производить только в бензобаки машин.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Пензенской области, чтобы не допустить перебоев с топливом, сообщил глава региона Олег Мельниченко.

"Для стабилизации внутреннего рынка топливно-энергетических ресурсов на территории Пензенской области введен режим повышенной готовности. Он будет действовать вплоть до моего особого распоряжения. Главная цель - обеспечение бесперебойной работы служб экстренного реагирования и социально значимых объектов, включая топливно-энергетический комплекс", - написал Мельниченко в канале на платформе " Макс ".

Он отметил, что неделю назад решением оперативного штаба в регионе были введены временные ограничения на продажу автомобильного топлива.