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В Пензе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом - РИА Новости, 30.06.2026
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16:53 30.06.2026
В Пензе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом

Мельниченко: в Пензе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТопливный пистолет на автозаправочной станции
Топливный пистолет на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Топливный пистолет на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пензенской области ввели режим повышенной готовности для обеспечения бесперебойной работы топливно-энергетического комплекса и других социально значимых объектов.
  • Неделю назад в регионе ввели временные ограничения на продажу автомобильного топлива: заправку на АЗС можно производить только в бензобаки машин.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Пензенской области, чтобы не допустить перебоев с топливом, сообщил глава региона Олег Мельниченко.
"Для стабилизации внутреннего рынка топливно-энергетических ресурсов на территории Пензенской области введен режим повышенной готовности. Он будет действовать вплоть до моего особого распоряжения. Главная цель - обеспечение бесперебойной работы служб экстренного реагирования и социально значимых объектов, включая топливно-энергетический комплекс", - написал Мельниченко в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что неделю назад решением оперативного штаба в регионе были введены временные ограничения на продажу автомобильного топлива.
"Заправка на АЗС производится только в бензобаки машин. Это сделано, чтобы избежать спекуляции и искусственного дефицита", - подчеркнул глава региона.
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Пензенская областьПензаОлег Мельниченко
 
 
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