В Пентагоне хотят нанять разработчиков ПО для обеспечения работы военных

Краткий пересказ от РИА ИИ Управление кадровой службы США и министерство войны объявили о планах нанять сотни разработчиков программного обеспечения.

Нанятые специалисты будут внедрены в подразделения министерства для повышения боеготовности американских вооруженных сил.

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Управление кадровой службы США и министерство войны во вторник объявили о планах нанять сотни разработчиков программного обеспечения в попытке привлечь в ведомство новые кадры, которые будут обеспечивать работу военных.

"Управление кадровой службы США , совместно с министерством войны объявляет о запуске программы War Force ("Военная сила" - ред.). Инициатива... разработана для привлечения выдающихся инженеров-программистов для поддержки наиболее важных задач национальной безопасности", - говорится в заявлении управления.

Там добавили, что в рамках программы будут наняты сотни высококвалифицированных специалистов, которые займут технические роли в военном ведомстве.

Более того, отмечается, что нанятые специалисты будут внедрены в конкретные подразделения министерства, что поможет повысить боеготовность американских вооруженных сил.