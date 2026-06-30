СМИ: в Пентагоне жалуются, что Хегсет подрывает моральный дух ведомства

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Пентагона Пит Хегсет подрывает моральный дух ведомства, не прислушиваясь к другим сотрудникам и аргументируя свои решения фразой «потому что я так сказал».

В Пентагоне «упал до самого низкого уровня» моральный дух из-за массовых увольнений без объяснения причин и политики Хегсет.

Пентагон опроверг увольнение генерала Кристофера Донахью, указав, что он принял решение уйти в отставку самостоятельно.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Чиновники Пентагона жалуются, что его глава Пит Хегсет подрывает моральный дух ведомства, не прислушиваясь к другим сотрудникам и аргументируя свои решения фразой "потому что я так сказал", сообщает газета Чиновники Пентагона жалуются, что его глава Пит Хегсет подрывает моральный дух ведомства, не прислушиваясь к другим сотрудникам и аргументируя свои решения фразой "потому что я так сказал", сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.

По информации издания, моральный дух в Пентагоне "упал до самого низкого уровня", поскольку Хегсет постоянно отвечает всем критикующим его политику чиновникам фразой "потому что я так сказал". Кроме того, согласно источникам, череда увольнений без объяснения причин не только деморализовала тех, кто потерял работу, но и внесла путаницу для военнослужащих, работавших под их руководством.

"Он позволяет политике и эго формировать его решения. Для Пита это всегда просто "потому что я так сказал" - никакого участия, никаких "давайте обсудим это", все будет только так, как он решил, потому что он так сказал", - рассказал изданию неназванный чиновник.

Источник в беседе с изданием выразил мнение, что Хегсет "создал свою собственную альтернативную реальность". Другой чиновник заявил, что массовые увольнения высокопоставленных сотрудников без всякой причины дестабилизировали сотни тысяч военнослужащих. Говоря об увольнении американского генерала Кристофера Донахью, возглавляющего сухопутные войска США в Европе и Африке, один из чиновников отметил, что это является "ударом под дых". При этом в комментарии для издания Пентагон опроверг увольнение Донахью, указав на то, что он "принял решение уйти в отставку самостоятельно".