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Ситуация после паводка в Свердловской области стабилизировалась - РИА Новости, 30.06.2026
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12:00 30.06.2026
Ситуация после паводка в Свердловской области стабилизировалась

ДИП: ситуация после паводка в Свердловской области стабилизировалась

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПаводок в Свердловской области
Паводок в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Паводок в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Свердловской области после паводка, вызванного сильными дождями, ситуация стабилизировалась на всех территориях.
  • Были затоплены 77 жилых домов, 79 приусадебных участков, семь низководных мостов, ограничено автотранспортное сообщение с 17 населенными пунктами.
  • Для устранения последствий паводка привлечены необходимые силы и средства, ведется расчистка русел рек, откачка воды и восстановление инфраструктуры.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Ситуация после паводка, вызванного сильными дождями, в Свердловской области стабилизировалась на всех территориях, для устранения последствий привлечены необходимые силы и средства, сообщил департамент информационной политики региона.
В понедельник в регионе в результате сильных дождей прошел паводок, пострадали несколько населенных пунктов. По последним данным ГУМЧС региона, были затоплены 77 жилых домов, 79 приусадебных участков, семь низководных мостов, ограничено автотранспортное сообщение с 17 населенными пунктами.
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"В настоящее время ситуация стабилизировалась во всех территориях... Для устранения последствий привлечены необходимые силы и средства" - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС сообщали, что на территории Нижних Серег, где подтоплено 48 частных домов и разрушен пешеходный мост, введен режим ЧС. Идет расчистка русла реки и откачка воды. В поселке Билимбай подтопило 29 домов, там также идет расчистка речного русла. Кроме того, в поселке Киргишаны смыло один из мостов, а второй находился под угрозой.
Первоуральске для проведения необходимых мероприятий по обеспечению стабильной работы системы водоснабжения временно ограничена подача холодной воды. В настоящее время специалисты работают над устранением последствий подтопления и восстановлением штатного режима работы. Сформирован график подвоза питьевой воды по районам Первоуральска" - отметили в департаменте.
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Кроме того, в свердловской Ревде все городские службы переведены в усиленный режим работы. В ревдинском районе Совхоз проходит расчистка мусора, принесенного потоком, который забил водопропускные трубы. Дорожные службы ведут прочистку ливневой канализации.
"В Бисертском городском округе обследование показало, что один из мостов в селе Киргишаны после завершения потопа пострадал минимально и уже готов к дальнейшей безопасной эксплуатации. В самой Бисерти зафиксировано проседание автомобильного моста на пересечении улиц Чкалова и Ленина. Движение любого транспорта по нему полностью закрыто", - сообщили в департаменте.
По данным департамента, в Новоуральске, благодаря оперативным мерам удалось не допустить подтопления жилых домов и предприятий, уровень воды некритичный и продолжает снижаться.
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ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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