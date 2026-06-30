Ситуация после паводка в Свердловской области стабилизировалась

Краткий пересказ от РИА ИИ В Свердловской области после паводка, вызванного сильными дождями, ситуация стабилизировалась на всех территориях.

Были затоплены 77 жилых домов, 79 приусадебных участков, семь низководных мостов, ограничено автотранспортное сообщение с 17 населенными пунктами.

Для устранения последствий паводка привлечены необходимые силы и средства, ведется расчистка русел рек, откачка воды и восстановление инфраструктуры.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Ситуация после паводка, вызванного сильными дождями, в Свердловской области стабилизировалась на всех территориях, для устранения последствий привлечены необходимые силы и средства, сообщил департамент информационной политики региона.

В понедельник в регионе в результате сильных дождей прошел паводок, пострадали несколько населенных пунктов. По последним данным ГУМЧС региона, были затоплены 77 жилых домов, 79 приусадебных участков, семь низководных мостов, ограничено автотранспортное сообщение с 17 населенными пунктами.

"В настоящее время ситуация стабилизировалась во всех территориях... Для устранения последствий привлечены необходимые силы и средства" - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщали, что на территории Нижних Серег, где подтоплено 48 частных домов и разрушен пешеходный мост, введен режим ЧС. Идет расчистка русла реки и откачка воды. В поселке Билимбай подтопило 29 домов, там также идет расчистка речного русла. Кроме того, в поселке Киргишаны смыло один из мостов, а второй находился под угрозой.

"В Первоуральске для проведения необходимых мероприятий по обеспечению стабильной работы системы водоснабжения временно ограничена подача холодной воды. В настоящее время специалисты работают над устранением последствий подтопления и восстановлением штатного режима работы. Сформирован график подвоза питьевой воды по районам Первоуральска" - отметили в департаменте.

Кроме того, в свердловской Ревде все городские службы переведены в усиленный режим работы. В ревдинском районе Совхоз проходит расчистка мусора, принесенного потоком, который забил водопропускные трубы. Дорожные службы ведут прочистку ливневой канализации.

"В Бисертском городском округе обследование показало, что один из мостов в селе Киргишаны после завершения потопа пострадал минимально и уже готов к дальнейшей безопасной эксплуатации. В самой Бисерти зафиксировано проседание автомобильного моста на пересечении улиц Чкалова и Ленина. Движение любого транспорта по нему полностью закрыто", - сообщили в департаменте.