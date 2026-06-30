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В МВД рассказали, в какой срок нужно менять паспорт - РИА Новости, 30.06.2026
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06:51 30.06.2026
В МВД рассказали, в какой срок нужно менять паспорт

МВД: россиянам нужно сменить паспорт в течение 90 дней

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянам необходимо подать документы и фотографии для выдачи или замены паспорта в течение 90 дней после достижения 20 или 45 лет.
  • Гражданин РФ обязан бережно хранить свой паспорт и незамедлительно заявить о его утрате или хищении в МВД России.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россиянам, которые достигли возраста 20 или 45 лет, необходимо подать документы и фотографии для выдачи или замены паспорта в течение 90 дней, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"Документы и личные фотографии для выдачи (замены) паспорта по достижении 20-летнего и 45-летнего возраста должны быть сданы гражданином Российской Федерации не позднее 90 календарных дней после наступления указанных обстоятельств", - сказали в пресс-службе.
В МВД подчеркнули, что гражданин обязан бережно хранить свой паспорт и в случае его утраты или хищения на территории РФ незамедлительно заявить об этом в МВД России.
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