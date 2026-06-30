В РСТ рассказали, что делать при потере загранпаспорта за рубежом

Краткий пересказ от РИА ИИ При потере загранпаспорта за границей российским туристам необходимо обратиться в ближайшее российское консульское учреждение для оформления документа на возвращение в Россию.

Туристы оформляют не новый загранпаспорт, а временный документ — свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию, которое действует 15 дней.

Сроки оформления свидетельства зависят от загруженности консульского учреждения, наличия у туриста документов и необходимости дополнительных проверок.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российским туристам при потере загранпаспорта за границей необходимо как можно скорее обратиться для оформления документа на возвращение домой в посольство, генеральное консульство или консульский отдел посольства России в стране пребывания, рассказал РИА Новости руководитель визового агентства Visantium, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Егор Кайль.

"Если российский турист потерял загранпаспорт за границей, ему нужно как можно быстрее найти ближайшее российское консульское учреждение — посольство, генеральное консульство или консульский отдел посольства России в стране пребывания — и обратиться туда для оформления документа на возвращение в Россию", - сказал Кайль.

По его словам, в данной ситуации туристы оформляют не новый загранпаспорт, а временный документ - свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию. "Это не полноценная замена загранпаспорта и не документ для продолжения путешествия. Его задача — дать человеку возможность вернуться домой", - пояснил Кайль.

Так, туристу необходимо будет подать заявление и предоставить сохранившиеся документы, чтобы консульство могло подтвердить личность и гражданство. "Это может быть внутренний российский паспорт, копия или фото утраченного загранпаспорта, данные из "Госуслуг", билеты, бронь проживания и другие документы, которые помогут установить личность", - отметил он.

При этом сроки зависят от конкретной страны, загруженности консульского учреждения, наличия у туриста документов и необходимости дополнительных проверок.

Если личность подтверждается быстро, то вопрос может решиться оперативно. Однако при наличии малого количества данных требуется дополнительное подтверждение и процесс может занять больше времени. "Поэтому универсально сказать, что турист точно успеет на свой изначальный рейс, нельзя", - добавил Кайль.

В свою очередь вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов в беседе с РИА Новости отметил, что свидетельство оформляется в течение двух дней, а при необходимости дополнительной проверки - 10-15. При этом свидетельство действует 15 дней, а по возвращении на родину его нужно сдать в консульский департамент МИД РФ.

Кайль подчеркнул, что туристам не стоит рассчитывать, что после потери паспорта он сможет спокойно продолжить маршрут, переезжать между странами и дальше пользоваться этим документом как обычным загранпаспортом.