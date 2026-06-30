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Оман представил США предложение о плате за проход через Ормуз, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2026
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18:29 30.06.2026
Оман представил США предложение о плате за проход через Ормуз, пишут СМИ

NYT: Оман представил США предложение о плате за проход через Ормузский пролив

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оман направил США и западным союзникам предложение о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив.
  • Предложение Омана частично основано на механизмах, действующих в Малаккском и Сингапурском проливах, и подразумевает, что сборы будут формально добровольными.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Оман направил США и западным союзникам формальное предложение о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Оман предупредил страны Европы, что проход судов через Ормузский пролив, возможно, будет сопровождаться взиманием сборов, возвращение к статус-кво до агрессии США и Израиля против Ирана невозможно.
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"Оман недавно представил Соединенным Штатам и другим западным союзникам официальное предложение, в котором изложен план, согласно которому судоходные компании будут платить сборы за использование пролива", - говорится в сообщении.
По словам источников, предложение султаната частично основано на механизмах, действующих в Малаккском и Сингапурском проливах. Согласно изданию, проект Омана подразумевает, что сборы будут формально добровольными, однако Тегеран настаивает на их обязательном характере.
По данным газеты, у Вашингтона есть замечания к этому предложению, которые он хотел бы обсудить с Оманом. Впрочем, как отмечает New York Times, американские чиновники рассчитывают уладить разногласия на уровне технических переговоров.
Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.
Ранее султанат Оман и Иран заявили после визита иранской переговорной делегации, что прибрежные государства должны обладать суверенитетом в отношении Ормузского пролива и будут обсуждать его судьбу. Кроме того, они собираются разработать соглашение по механизму прохода судов через пролив в соответствии с международными стандартами, в котором учтут расходы прибрежных стран.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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