Оман представил США предложение о плате за проход через Ормуз, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Оман направил США и западным союзникам предложение о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив.

Предложение Омана частично основано на механизмах, действующих в Малаккском и Сингапурском проливах, и подразумевает, что сборы будут формально добровольными.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Оман направил США и западным союзникам формальное предложение о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив, сообщает газета Оман направил США и западным союзникам формальное предложение о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Ранее агентство Блумберг передавало, что Оман предупредил страны Европы , что проход судов через Ормузский пролив, возможно, будет сопровождаться взиманием сборов, возвращение к статус-кво до агрессии США и Израиля против Ирана невозможно.

"Оман недавно представил Соединенным Штатам и другим западным союзникам официальное предложение, в котором изложен план, согласно которому судоходные компании будут платить сборы за использование пролива", - говорится в сообщении.

По словам источников, предложение султаната частично основано на механизмах, действующих в Малаккском и Сингапурском проливах. Согласно изданию, проект Омана подразумевает, что сборы будут формально добровольными, однако Тегеран настаивает на их обязательном характере.

По данным газеты, у Вашингтона есть замечания к этому предложению, которые он хотел бы обсудить с Оманом. Впрочем, как отмечает New York Times, американские чиновники рассчитывают уладить разногласия на уровне технических переговоров.

Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.

Ранее султанат Оман и Иран заявили после визита иранской переговорной делегации, что прибрежные государства должны обладать суверенитетом в отношении Ормузского пролива и будут обсуждать его судьбу. Кроме того, они собираются разработать соглашение по механизму прохода судов через пролив в соответствии с международными стандартами, в котором учтут расходы прибрежных стран.