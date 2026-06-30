Оман представил США предложение о плате за проход через Ормуз, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оман направил США и западным союзникам предложение о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив.
- Предложение Омана частично основано на механизмах, действующих в Малаккском и Сингапурском проливах, и подразумевает, что сборы будут формально добровольными.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Оман направил США и западным союзникам формальное предложение о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"Оман недавно представил Соединенным Штатам и другим западным союзникам официальное предложение, в котором изложен план, согласно которому судоходные компании будут платить сборы за использование пролива", - говорится в сообщении.
По словам источников, предложение султаната частично основано на механизмах, действующих в Малаккском и Сингапурском проливах. Согласно изданию, проект Омана подразумевает, что сборы будут формально добровольными, однако Тегеран настаивает на их обязательном характере.
По данным газеты, у Вашингтона есть замечания к этому предложению, которые он хотел бы обсудить с Оманом. Впрочем, как отмечает New York Times, американские чиновники рассчитывают уладить разногласия на уровне технических переговоров.
Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.
Ранее султанат Оман и Иран заявили после визита иранской переговорной делегации, что прибрежные государства должны обладать суверенитетом в отношении Ормузского пролива и будут обсуждать его судьбу. Кроме того, они собираются разработать соглашение по механизму прохода судов через пролив в соответствии с международными стандартами, в котором учтут расходы прибрежных стран.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.