В аэропортах Москвы ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, а также Шереметьево, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское), Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении.